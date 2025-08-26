El Consistorio aprueba la ayuda pedida para 39 fiestas vecinales

E. C. Martes, 26 de agosto 2025, 20:27 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gijón aprobó ayer casi todas las ayudas solicitadas para la organización de las fiestas de barrios y parroquias. La comisión de valoración de la convocatoria de subvenciones para fiestas vecinales, cuya constitución fue aprobada por la junta de gobierno el pasado 8 de abril, dio luz verde a la concesión del 100% de las ayudas pedidas por asociaciones vecinales organizadoras de fiestas de barrios y parroquias de Gijón que cumplieron con los requisitos de organización.

Según informó el Consistorio a través de una nota de prensa, esta decisión supone el reparto de 148.300 euros entre 39 entidades del total de 40 que habían pedido ayuda municipal. Solo una asociación no recibió el visto bueno por parte de esta Comisión por carecer en su momento de la documentación urbanística necesaria.

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera (PP), destacó al término de la reunión que «la concesión de estas ayudas es una muestra más del firme apoyo del equipo de gobierno, y en concreto de esta Concejalía, al esfuerzo vecinal». También quiso quiso recordar que «las fiestas de barrios y parroquias son nuestras tradiciones y nos unen como vecinos, por lo que agradecemos a las asociaciones su trabajo y les apoyamos para que sigan conservando el verano gijonés en cada rincón del concejo».

En la Comisión no sólo se aprobaron todas las peticiones sino que, según indica el Consistorio, se hizo de forma íntegra en cada una de las cuantías solicitadas. Así pues, estas entidades sin ánimo de lucro ven satisfechas las cantidades que consideraron necesarias para el buen desarrollo de las fiestas en lo que a apoyo municipal se refiere.

Fiestas de Cimavilla

El calendario estival de festejos gijoneses se va agotando, con la mirada puesta en las populares fiestas de Cimavilla, que en honor de Los Remedios y LaSoledad, cogerán el testido del Festival de la Sidra el próximo 5 de septiembre.