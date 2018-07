El Consistorio necesita 222.000 euros para rescatar el garaje de la avenida de Castilla Boca de entrada al aparcamiento subterráneo de la avenida de Castilla. / JOAQUÍN PAÑEDA Incluye la rescisión del contrato con Ceyd en un lote de modificaciones presupuestarias, por 3,8 millones, para el Pleno de la próxima semana I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 25 julio 2018, 02:57

El equipo de gobierno quiere dejar solventadas antes del parón estival varias modificaciones presupuestarias, parte de ellas destinadas a atender obligaciones y compromisos adquiridos con terceros y el resto a agotar en la medida de lo posible el remanente de tesorería. En concreto, al Pleno del próximo miércoles se llevarán siete expedientes con los que se pretenden mover 3,8 millones de euros.

Uno de ellos tiene como finalidad el pago de «indemnizaciones a terceros» por un importe de 366.535 euros, para lo que se reducirá en una cuantía similar el dinero actualmente reservado a la amortización de dos préstamos con Abanca y el BBVA. El grueso de esta cantidad corresponde al rescate del aparcamiento subterráneo de la avenida de Castilla, que conlleva el pago de 222.414,76 euros a la constructora Ceyd. Dada la situación económica de esta empresa, en liquidación desde 2016, la junta de gobierno aprobó en abril anular la concesión que le había adjudicado hasta 2053. La operación contemplaba compensar a Ceyd por las inversiones que no tuvo tiempo de amortizar y que ahora pasan a propiedad municipal, en particular las 78 plazas de un total de 159 que no se lograron vender en este tiempo. Ahora, fijada la cantidad indemnizatoria, únicamente falta el visto bueno del Pleno para poder disponer de ese dinero, restándolo del apartado de amortización de deuda.

En el mismo expediente van otros 100.380 euros para pagar los honorarios del abogado y el procurador que sirvieron a la parte contraria en un juicio derivado de la paralización del Plan de Cabueñes, en el que el Ayuntamiento fue condenado en costas. A eso se suman 12.058 euros de los gastos en los que incurrió la otra parte en su recurso de casación ante el Supremo, cuyo abono también se incluyen en esta modificación presupuestaria. Hay igualmente 16.900 euros en concepto de intereses por el retraso en el que se incurrió en el pago de la indemnización correspondiente a la empresa Hermanos Tascón por la rescisión del contrato de explotación del Palacio de la Llorea y 1.000 euros más por abonar fuera de plazo la parte que le correspondía al Ayuntamiento en el primer trimestre de este año del préstamo participativo de la ZALIA.

Deuda e inversiones

Otra de las propuestas de modificación presupuestaria, que fue retirada del último Pleno ante la previsible falta de apoyos, corresponde a la amortización anticipada de 946.000 euros de un préstamo con el SabadellHerrero, con cargo al remanente de tesorería. De esta misma partida, que corresponde al dinero en caja resultante del superávit de los últimos años, también se tirará para hacer frente a un conjunto de inversiones que suman 2,4 millones y que se presentarán divididas en cuatro lotes para votar por separado.

Por un lado, habrá 1,1 millones para la renovación de la flota de Emulsa. Con este dinero la empresa municipal adquirirá ocho vehículos propulsados por gas natural comprimido que sustituirán a otros que han superado su vida útil. En otro expediente irán 217.000 euros para comprar el mobiliario necesario para que la Casa Paquet pueda funcionar cuando finalice su reforma como oficina de información turística y albergue de peregrinos.

Otros 155.000 euros se reparten entre la adquisición de nuevos electrodomésticos para las escuelas infantiles -tres están sin lavadora y recurren a un servicio de lavandería, más caro-, la reparación de deficiencias detectadas en los falsos techos del Antiguo Instituto y el desvío de las conducciones de saneamiento y electricidad necesario para instalar un ascensor exterior en uno de los bloques de viviendas que están siendo rehabilitados en el poblado de Inuesa, en Tremañes. La cuarta modificación para inversiones, de 864.000 euros, incluye un carril bici que conectará Nuevo Roces con la vía verde de La Camocha, la segunda fase de la reforma de los espacios interiores de la calle Río Eo, la remodelación de aceras y viales en el cruce entre el camino de La Tejerona y la calle Daniel Palacio Fernández, y varias obras de ensanche y pavimentación de caminos parroquiales solicitados el año pasado por el consejo del distrito rural.

El último expediente de modificación presupuestaria, con cargo al fondo de contingencia habilitado en los presupuestos para atender imprevistos, contempla incrementar en 75.000 la partida para el convenio con la Semana Negra, para mantener la misma ayuda concedida el año pasado (175.000) y que este ejercicio quedó mermada por la prórroga (100.000).

En el Pleno de la próxima semana también se someterá a votación el incremento en un 5% de las tarifas de Emulsa, de acuerdo con lo previsto en el plan económico y financiero del Ayuntamiento. La subida, que ya tuvo el visto bueno del consejo de administración de Emulsa, se aplicaría este mismo año.