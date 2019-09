«Para consolidar la Escuela de Tenis se necesita al menos otra pista cubierta» Tito Cueto-Felgueroso, en las pistas del Club de Tenis. / JORGE PETEIRO Tito Cueto-Felgueroso | Candidato a la presidencia del Club de Tenis «Mi objetivo es sembrar la semilla del tenis para toda la vida», resalta el aspirante, que considera necesario ampliar las instalaciones de Somió EVA FANJUL GIJON@ELCOMERCIO.ES GIJÓN. Miércoles, 25 septiembre 2019, 01:57

Su familia fue una de las fundadoras del Club de Tenis de Gijón. Su padre, Florentino Cueto-Felgueroso, presidió la primera junta de la entidad y su abuelo, Dionisio Nespral, dio nombre al torneo más prestigioso del Principado. Ahora, Tito (Florentino) Cueto-Felgueroso Fernández-Nespral (Gijón, 1956) se postula como candidato a la presidencia de la que considera su «segunda casa».

-Hablar del Club de Tenis de Gijón es hablar en su familia, ¿no es así?

-Sin duda. Yo llevo prácticamente toda mi vida aquí. El Club se fundó en 1961, cuando se compró el terreno y empezaron las obras, con una primera junta de la que mi padre fue el primer presidente. Luego, mi abuelo, Dionisio Fernández-Nespral, fue también un presidente muy emblemático. Así que aquí uno mis dos apellidos: Cueto-Felgueroso Fernández-Nespral, de mi padre y de mi madre ¿no? Yo prácticamente me crié en el Tenis, desde siempre. Entonces la vinculación es enorme.

-¿Se puede decir que es su segunda casa?

-Sí, por supuesto. Además, aquí yo también estuve con José Martino de vicepresidente ocho años, de 1986 a 1994; y otros dos años más durante la primera presidencia de Félix Fernández. Después me tuve que ausentar por motivos profesionales, pero llevo aquí toda la vida. De hecho, tengo una frase muy conocida: 'Si hay un terremoto y no estoy en casa me encuentran en el Tenis' (risas).

-¿Por qué decidió presentar su candidatura a la presidencia?

-Pues, solo por dar un poco de normalidad al club. Ha pasado más de mes y medio desde la dimisión de mi buen amigo Marcos Antuña y yo creo que es el momento de darle al club un poco de estabilidad, sin más, para que no se genere incertidumbre.

-¿Le consta la existencia de algún otro candidato?

-Pues lo cierto es que no lo sé. La junta general fue el jueves pasado y el plazo de presentación de avales para la candidatura permanece abierto hasta el 9 de octubre.

-Habrá que esperar hasta entonces para ver si hay o no elecciones...

-Sí, porque las elecciones solo se celebran en caso de presentarse más de una candidatura. De ser así, tendrían lugar el 24 de octubre. Si solo hay un candidato, se dispone de una semana para examinar los avales, impugnaciones y demás. Si todo está en orden, la junta electoral proclamaría presidente el 16 de octubre.

-¿Qué cuestiones de peso tendrá que afrontar la nueva directiva?

-Pues hay temas como en todos los sitios, pero no somos un club conflictivo en absoluto. Hay cuestiones como la famosa compra de los terrenos que hicimos, que suscitó cierto 'run-run' y debate. Yo solo puedo decir que esto se aprobó en la junta general. Así que hay que tirar con ello.

-Se refiere usted a la adquisición la finca Cañaveral con el objetivo de ampliar las instalaciones. ¿Qué va a pasar con ella?

-Pues lo mismo que con toda compra de terrenos. Habrá que ver un plan de viabilidad para poder acometer las obras pertinentes. Y habrá que hacerlo con calma, con mesura, con proyectos serios y, sobre todo, con necesidades serias. Somos unos 2.300 socios y en Somió nuestra única vía de expansión es esa, no hay otra.

-¿Qué infraestructuras necesita?

-Pues mínimo, una pista cubierta más que permita poder jugar cuando haga frío o mal tiempo. Ahora mismo tenemos solo una para todo. Imagínate aquí en invierno, resulta imposible jugar. De hecho, muchas veces pasamos semanas enteras sin poder hacerlo. Así que, disponer de una segunda pista cubierta es algo fundamental tanto para los socios como para la actividad de la Escuela de Tenis.

-¿Qué objetivos plantea para la Escuela de Tenis?

-Pues lo primero, consolidarla. Ahora no es como antes que a lo mejor los socios venían a cenar, a tomar un café. Ahora los miembros vienen al club con sus hijos y estos exigen unas instalaciones donde poder jugar. Por lo tanto, necesitamos instalaciones para ofrecer condiciones confortables que permitan la práctica deportiva.

-Y entre los social y lo deportivo, ¿por qué apuesta usted?

-Nosotros, esencialmente somos un club deportivo en el que, de vez en cuando, hacemos vida social. Por tanto es fundamental el tema deportivo. Además, del tenis tenemos una expansión tremenda en el pádel. Ahora mismo, disponemos de cinco pistas y yo creo que nos vendría bien tener dos pistas más. Pero claro, eso cuesta mucho dinero, exige espacio y hay que ver con calma cómo organizarlo. No es fácil.

-Volviendo al tenis. ¿Es importante para usted hacer cantera?

-Siempre, por supuesto. Pero nos obsesionemos con sacar un Pablo Carreño. El objetivo no es convertirnos en un centro de alto rendimiento, para eso existen centros especializados. Yo lo que pretendo es que los chicos hagan deporte, que es fundamental. Luego que lleguen a un nivel u otro es lo de menos. Lo importante es que les guste el tenis y que con los años sigan jugando. Porque es una gozada ver aquí a gente de 40 o 50 años jugar todo el día. Mi objetivo es ese, sembrar la semilla del tenis para toda la vida, ofrecer la oportunidad de conocer y disfrutar este deporte. Ese es para mí el mayor valor que hay.

-Hablaba usted de 2.300 socios. ¿Tiene pensado ampliar el número?

-Sí, claro que pensamos ampliar pero siempre con instalaciones que demanden esa ampliación. Es que una cosa lleva a la otra. Si hacemos instalaciones oportunas, lógicamente, habrá sitio para más gente. Lo que no puedes es tener un espacio constreñido y meter mil socios más.

-¿Y se plantean llevar a cabo alguna campaña o promoción especial?

-No, de momento. Yo creo que las condiciones que tenemos desde hace años para hacerse socio son muy convenientes y aceptables.

-¿Cuál es la filosofía que quiere transmitir a los socios?

-Pues que el club debe ser como su segunda casa, pero de verdad. Que se sientan cómodos, tengan a sus amigos, puedan venir a comer, nadar o jugar al pádel, al tenis, al tute y sentirse como en casa. Esa es mi ilusión.