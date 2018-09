«Nunca es tarde para lograr un acuerdo e ir a las elecciones como un PSOE unido» Constantino Vaquero, en la Ruta de los Vinos. / DANIEL MORA Constantino Vaquero. Precandidato a las primarias del PSOE de Gijón «Si mi nombre era el único con el que había una posibilidad de acuerdo, alguien debería reflexionar» IVÁN VILLAR GIJÓN. Sábado, 29 septiembre 2018, 03:05

Constantino Vaquero (Gijón, 1965) es abogado, motero y gran aficionado al ajedrez. Compatibiliza la actividad en su despacho, «peleando cada día por que la gente confíe en mí», con colaboraciones como profesor en el Máster de Abogacía de la Universidad de Oviedo, donde imparte «algunas clases de Derecho Civil». También con la presidencia del comité de apelación de la Federación del Fútbol del Principado de Asturias, órgano que encabeza desde hace más de una década. En 2015 fue elegido presidente de la asamblea local de Cruz Roja en Gijón, cargo al que ayer renunció para «no causar ningún perjuicio» a una entidad que tiene como señas la neutralidad y la imparcialidad política. Se afilió al PSOE en 1986 y, tras un tiempo desvinculado del partido para centrarse en su profesión, hace una década retomó una militancia activa, aunque sin llegar a ocupar ningún cargo más allá de asesorar al grupo municipal cuando Santiago Martínez Argüelles era su portavoz. Hace once meses entró en la ejecutiva local como secretario de Relaciones con la Sociedad y ahora pugna por ser elegido cabeza de lista de los socialista en las elecciones de 2019.

-¿Qué le ha animado a dar este paso?

-Los compañeros. Esa gente de confianza que te rodea, con la que compartes confidencias y que son los que valoran cuál es la situación y en definitiva te empujan a hacerlo. No es ningún secreto que entre ellos está Dulce (Gallego), que tiene un valor incalculable por su conocimiento de la ciudad y su experiencia política y en los movimientos vecinal y feminista. También Ángel Calvo, que fue vicesecretario general, Blanca Esther (Aranda), Fran (López), Clara Costales... Y muchos amigos en el partido que me aprecian y confían en mí.

-Muchos nombres de la antigua ejecutiva de Martínez Argüelles.

-También Iván Ardura estuvo en ella, Ana González fue concejala con él... A mí no me gusta lo de poner etiquetas. Ni sector oficial, ni 'sanchismo', ni 'susanismo'... ¿A dónde nos remontamos? ¿A los que iban con Pérez Tapias, con Madina, con Patxi López...? Todo el mundo ha estado en todos los sitios. Aquí todos somos socialistas. Cuando termina un proceso se acatan los resultados democráticamente y a partir de ahí todos somos militantes. Lo demás es tensionar el partido y estar siempre en un sectarismo que a la larga es perjudicial. Yo no me etiqueto en ningún sitio ni creo que los compañeros me puedan etiquetar tampoco. Me llevo bien con todo el mundo.

Lealtad «incuestionable»

-José Ramón García destacaba que rivalice con la «candidata del aparato», siendo parte de la ejecutiva.

-Oír eso me ha dolido a nivel personal, porque creo que mi lealtad hacia Ardura ha sido incuestionable. Le apoyé como secretario general y durante este tiempo ese apoyo ha sido incondicional.

-También mencionó que de los nombres que Ardura puso sobre la mesa el suyo era el único que veían posible estudiar como opción.

-Pues si mi nombre estaba como un posible candidato de consenso y era el único con el que había alguna posibilidad de acuerdo, la decisión que se tomó es inexplicable. Creo que debería llevar a alguien a reflexionar. Pero tampoco quiero que esto sea motivo de disputa. Las personas se pueden equivocar, y lo que hay que saber es rectificar. Y si alguien considera que se ha equivocado, lo que debe hacer es retomar la mesa de diálogo, volver a llamar a la otra parte y ver hasta el final, hasta el último día del proceso, si hay alguna posibilidad de alcanzar ese acuerdo. Si soy yo quien reúne ese consenso, muy bien. Si es otra persona, estupendo, porque no soy imprescindible. Lo que quiero es que la unidad sea un hecho. Nunca es tarde y debemos llegar al proceso electoral como un partido unido.

-¿Cree que puede recibir respaldos del sector crítico?

-Monchu (García) ha dicho que no va a respaldar públicamente a nadie, y si se caracteriza por algo es por ser un hombre de palabra. Yo no creo que mis votos estén en un sitio u otro. Creo que puedo tener apoyos de todos los militantes, porque tengo un discurso de moderación, de unidad y de hablar con todos.

Sin pasado político

-¿Parten con ventaja sus dos rivales por su experiencia política?

-Al contrario, creo que no tener ese pasado, ser un soplo de aire fresco, tiene que ser una ventaja para mí. Mi visión de las necesidades de Gijón es la de un ciudadano que no está mediatizado por una experiencia política previa ni por una militancia orgánica. Soy un profesional que viene de la calle, de estar peleando por sacar su despacho adelante, de las trincheras urbanas, que conoce la ciudad perfectamente porque siempre se ha criado aquí, que está en contacto con el mundo del deporte, con los movimientos sociales... Y no tengo condicionantes ni ideas preconcebidas.

-¿Qué podría ofrecer como candidato a la Alcaldía?

-Una prioridad es recuperar el diálogo con las fuerzas progresistas de la ciudad. Y a partir de ahí, sacar la ciudad de la parálisis. El Ayuntamiento no puede ser solo un mal gestor de obras ni un promotor de conciertos. Hay que retomar la actividad económica, sacar adelante el plan general de ordenación, recuperar los planes de empleo, volver a ser un referente cultural... Y en el área social, construir entre las tres administraciones un sistema eficiente, que garantice derechos y prestaciones, no caridad, y que no obligue al ciudadano a peregrinar de ventanilla en ventanilla.