El cónsul de México comparte inquietudes con compatriotas en Gijón La homologación de sus estudios y del carné de conducir fueron dos de los temas más comentados en la reunión

Los participantes en el encuentro con el cónsul de México en España, Henry C. Valdivia, en Gijón

J. M. P. Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:11

El cónsul de México en España, Henry C. Valdivia, estuvo el pasado fin de semana en Asturias trabajando con el consulado móvil mexicano, y aprovechó el viaje para reunirse con un grupo de compatriotas el viernes en Gijón.

El encuentro, celebrado en la Cafetería MX por mediación de la Asociación Amig@s, fue distendido y contribuyó a crear comunidad entre mexicanos residentes en Asturias. La treintena de participantes abordó los temas que más les preocupan, como son la homologación de sus estudios y del carné de conducir. A la reunión asistió Monchu García, secretario general del PSOE gijonés.