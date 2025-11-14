El cónsul de México comparte inquietudes con compatriotas en Gijón
La homologación de sus estudios y del carné de conducir fueron dos de los temas más comentados en la reunión
J. M. P.
Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:11
El cónsul de México en España, Henry C. Valdivia, estuvo el pasado fin de semana en Asturias trabajando con el consulado móvil mexicano, y aprovechó el viaje para reunirse con un grupo de compatriotas el viernes en Gijón.
El encuentro, celebrado en la Cafetería MX por mediación de la Asociación Amig@s, fue distendido y contribuyó a crear comunidad entre mexicanos residentes en Asturias. La treintena de participantes abordó los temas que más les preocupan, como son la homologación de sus estudios y del carné de conducir. A la reunión asistió Monchu García, secretario general del PSOE gijonés.