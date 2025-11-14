El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los participantes en el encuentro con el cónsul de México en España, Henry C. Valdivia, en Gijón E. C.

El cónsul de México comparte inquietudes con compatriotas en Gijón

La homologación de sus estudios y del carné de conducir fueron dos de los temas más comentados en la reunión

J. M. P.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El cónsul de México en España, Henry C. Valdivia, estuvo el pasado fin de semana en Asturias trabajando con el consulado móvil mexicano, y aprovechó el viaje para reunirse con un grupo de compatriotas el viernes en Gijón.

El encuentro, celebrado en la Cafetería MX por mediación de la Asociación Amig@s, fue distendido y contribuyó a crear comunidad entre mexicanos residentes en Asturias. La treintena de participantes abordó los temas que más les preocupan, como son la homologación de sus estudios y del carné de conducir. A la reunión asistió Monchu García, secretario general del PSOE gijonés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  2. 2 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  3. 3 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  4. 4

    Nadie reclama el cadáver del narco de Gijón muerto en Toledo tras disparar a la Policía
  5. 5

    El Supremo tumba de forma definitiva los argumentos del ERE de Embutidos Vallina
  6. 6 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  7. 7

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  8. 8

    El Principado ofrece 13 millones para garantizar todas las rutas internacionales del aeropuerto de Asturias
  9. 9

    La alcaldesa de Gijón asume la responsabilidad de buscar «una solución de consenso» para trasladar el Albergue Covadonga
  10. 10 El Robledo reabrirá en 2027 como hotel de cuatro estrellas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El cónsul de México comparte inquietudes con compatriotas en Gijón

El cónsul de México comparte inquietudes con compatriotas en Gijón