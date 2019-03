La consultora The Cocktail busca programadores web para un duelo tecnológico MARLA NIETO GIJÓN. Jueves, 14 marzo 2019, 03:14

The Cocktail, una consultora española digital ha creado un 'Hackathon de Salesforce', una especie de maratón de programación web dirigida a estudiantes, graduados y desarrolladores en la que deberán «crear una comunidad web enfocada a la atención al cliente», según explicó el jefe de proyectos Salesforce en The Cocktail, Ignacio Balerdi. Esta englobará «un área privada, un chat de dudas, un apartado de búsquedas avanzadas y un acceso a redes sociales», entre otras opciones. El proyecto llegará a la Universidad de Oviedo el 6 de abril con la idea de captar personas con talento y «duplicar la plantilla en Asturias», afirmó ayer el director de The Cocktail en Oviedo, Ramón Pravia, durante la presentación en la Escuela Politécnica. 'Hackaton' acogerá unos treinta participantes organizados en grupos de tres personas. Los premios serán drones para el primer grupo ganador y AirPods para el segundo. En ambos casos se ofrecerá una beca en The Cocktail con posibilidad de quedarse en plantilla.