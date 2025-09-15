«El consultorio es el primer servicio público para todo Nuevo Roces y vertebrará el barrio»

Tras años de espera y de reclamaciones vecinales, el barrio de Nuevo Roces vivirá hoy una jornada que quedará marcada en su aún corta ... historia, la entrada en servicio del consultorio periférico que evitará a sus vecinos tener que desplazarse para recibir la atención sanitaria más básica al centro de salud de Contrueces o al que muchos de ellos aún conservan en otros barrios como equipamiento de referencia desde antes de que se mudaran a esta zona de la ciudad.

«Este es el primer servicio público que llegará a todos los habitantes de Nuevo Roces», destacan desde la asociación vecinal del barrio, en referencia al carácter universal de este equipamiento, frente a otros como la escuela infantil, cuyo alcance se limita a las familias con niños pequeños. «Ayudará a vertebrar el barrio. Y cuando el próximo año tengamos también terminado el colegio, Nuevo Roces ya podrá alcanzar su mayoría de edad como un lugar para vivir y no como un barrio dormitorio como es ahora», añaden. Las reclamaciones, no obstante, no se detienen aquí. Y una vez garantizada una atención sanitaria de proximidad, ahora los vecinos confían en que «pronto se pueda conceder una licencia de farmacia para tener también este servicio».

Aunque el nuevo consultorio fue inaugurado oficialmente el viernes por las autoridades, será hoy cuando empiece a pasar consultas. Lo hará con tres médicos de familia, dos enfermeras, un pediatra y medio –uno estará media jornada– y una enfermera pediátrica, además de odontólogo y matrona. El equipamiento, con dos plantas que incluyen una zona de apoyo asistencial en la que se encuentran la sala de extracciones, la de tratamientos y la de nuevas tecnologías, además de las Urgencias, prevé atender a 7.000 usuarios, aunque está pensado para crecer hasta los 13.000 cuando el propio barrio continúe su expansión.

Ya son muchos quienes han solicitado el traslado de su cartilla al barrio –solo en el centro de salud de Contrueces había dados de alta 4.600 vecinos de Nuevo Roces–. Y para quien no lo haya hecho, el Principado está pidiendo a los vecinos que las llamadas o inscripciones presenciales vinculadas a nuevas altas u otros trámites administrativos se hagan a partir de las 11 horas. Para inscribirse en el nuevo consultorio es necesario llevar el certificado de empadronamiento. La asociación vecinal confía en que «la gente use este equipamiento con responsabilidad y pide »paciencia« ante cualquier incidencia que pueda haber durante los primeros días de funcionamiento.