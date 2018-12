El contrato de concesión de los bajos de El Molinón aún tiene vigencia hasta 2050 Gente en una de las terrazas de los bajos de El Molinón. / UCHA En 2010 fue adjudicado a Procoin a cambio de hacer las obras de la nueva fachada y un pago único de 610.000 euros. Ahora su titular es Santagadea I. V. GIJÓN. Miércoles, 26 diciembre 2018, 03:27

La posibilidad de hacerse con los bajos de El Molinón que el presidente del Sporting, José Fernández, apuntaba en EL COMERCIO como una opción dentro del «plan de estrategia futura» del club, choca con un contrato de concesión al que aún le quedan más de tres décadas de vigencia, prórrogas aparte. La explotación de estos espacios a los que hace ya siete años se empezó a dar un uso comercial, hostelero y de ocio, y que hoy albergan un supermercado, un gimnasio y varios bares y restaurantes, entre otros negocios, fue adjudicada en 2010 a la empresa Procoin. La concesión se otorgó por un periodo de 40 años que empezó a contar el 9 de marzo de 2010 y llega hasta la misma fecha de 2050, a lo que se suma la posibilidad de una prórroga de 20 años que la ampliaría hasta 2070.

La constructora fue la única interesada en un concurso que, a cambio de la explotación de los bajos, obligaba a correr con el coste de la nueva fachada exterior del estadio. La adjudicación conllevaba el pago de un canon único que Procoin fijó en su oferta en 610.000 euros, abonados ya en 2010. Desde entonces el Ayuntamiento no ha recibido ninguna otra compensación por la ocupación de estos espacios, si bien evitó tener que pagar tanto la nueva fachada como la reforma de los bajos, obras presupuestadas en 7,2 millones de euros. En 2015 la junta de gobierno autorizó un cambio en la titularidad de la concesión, que pasó a manos de Molinón Espacio Urbano, una sociedad participada mayoritariamente por el grupo Santagadea pero en la que Procoin también conservaba algunas acciones. Hace unos meses Santagadea se hizo con el 20% del accionariado que permanecía en manos de la adjudicataria original, convirtiéndose en titular única del contrato de concesión.

Si el Sporting quisiera «recuperarlo», como planteó su presidente en una entrevista en EL COMERCIO, debería negociar con esa sociedad. Javier Fernández asegura que tienen «una valoración estimada» y considera que la operación «sería afrontable», si bien matizó que «hay cosas prioritarias antes». Curiosamente, la concesión de los bajos a Santagadea hasta 2050 va más allá que la que tiene el propio Sporting para el uso del estadio, que expira en 2047.

Ayer los grupos municipales se mostraban escépticos sobre la posibilidad avanzada por Fernández. «Ya hay un concesionario», se limitó a decir el concejal de Deportes, Jesús Martínez Salvador, quien aseguró que el club no le ha trasladado en ningún momento intención alguna de hacerse con los bajos. Mario Suárez, de Xixón Sí Puede, consideró que son declaraciones «hechas en un momento de cierta euforia económica que deberían traspasar al terreno deportivo». El portavoz del PP, Pablo González, indicó que «de momento hay un modelo exitoso que funciona con criterios de mercado, y en su caso esa operación debería valorarse cuando se pretenda hacer efectiva». Aurelio Martín, de IU, apuntó que «no entra en nuestras previsiones». Y Fernández Sarasola, de Ciudadanos, dijo no ver «ningún inconveniente, pero por ahora no lo han planteado».