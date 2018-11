«El convenio del plan de vías tiene unos plazos de ejecución y no caben más retrasos» La alcaldesa, el pasado viernes, caminando por las vías del Museo del Ferrocarril. / FOTOS: JOAQUÍN PAÑEDA «El acuerdo que Fomento asume recoge la estación intermodal donde el Museo del Ferrocarril. No contemplamos abrir un debate ya superado» MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 18 noviembre 2018, 04:44

La alcaldesa Carmen Moriyón (Gijón, 1966) ha vivido una de las semanas más intensas en su carrera política con motivo de la crucial visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. La regidora de Foro se muestra muy satisfecha de los compromisos arrancados para el plan de vías y da por despejadas las incertidumbres que se habían cernido en los últimos meses en torno al proyecto estrella. Además considera que la ciudad ha salido fortalecida y empezado a ganarse su futuro con la unidad política y social de todo su entramado.

-¿La visita del ministro Ábalos ha vuelto a encarrilar el plan de vías?

-Nunca estuvo descarrilado, solo faltaba finalizar el proceso que comenzamos meses atrás para ratificar el convenio.

-¿Ha recuperado la confianza en el equipo del Ministerio de Fomento?

-En política, cuando tienes la certeza de que algo tiene que salir adelante, tienes que seguir con ello. Entre todos, grupos políticos y sociedad gijonesa, hemos logrado superar muchos obstáculos, muchas reticencias y muchas incertidumbres para llegar hasta aquí.

-¿Llegó en estos meses a temer que el proyecto volviera a la casilla de salida?

-No. Nosotros hemos puesto toda la voluntad para que este proyecto avanzara. Hemos dado plazos, hemos mediado y hemos esperado, muy pacientemente, los resultados que debían llegar. ¿Que hubo momentos duros? Sí. Pero nunca dejamos de creer que esto era lo correcto y que tenía que salir adelante.

-¿Qué papel cree que ha tenido la movilización vecinal para arrancar a Fomento los compromisos que el ministro anunció el jueves?

-Bueno, yo creo que aquí lo importante es que la voluntad política del equipo de gobierno de Foro, que fue propiciar la unanimidad de la Corporación, se vio refrendada y reforzada por el apoyo del movimiento vecinal. Contar con toda la ciudad en este proyecto era esencial para poder defender nuestra posición, insisto, unánime entre los grupos políticos, ante las otras administraciones.

-¿Considera como afirma el presidente de la federación vecinal, Adrián Arias, que no se puede bajar la guardia y es necesario continuar con la presión social sobre el ministerio?

-Nuestra responsabilidad como equipo de gobierno es seguir cumpliendo y desarrollando las actuaciones que están comprometidas. El convenio recoge las correspondientes comisiones de seguimiento y, por tanto, en esa línea actuaremos.

-¿Por qué es tan importante para la ciudad la firma del convenio?

-El convenio acaba con las incertidumbres. Hemos visto que lo que faltaba para dar satisfacción a todas las administraciones era esencialmente el tema de la financiación, y visto que las soluciones han dado comodidad para todas ellas, se ha cumplido el objetivo. El convenio nos compromete a todas las administraciones, y es el documento esencial para dar garantía jurídica, política y urbanística a la mayor inversión pública no solo de la historia de Gijón, sino de Asturias.

-¿Se atreve a ponerle plazos a la firma del documento?

-En las próximas semanas, como dijo el ministro, y así será. Nuestra intención es llevar el convenio al Pleno municipal tan pronto nos llegue y sea posible, para que le den su visto bueno el Consejo de Gobierno del Principado y el Consejo de Ministros. Esperamos que esos trámites no se demoren.

-Este tiempo de 'impasse' tras el cambio de Gobierno ¿obligará a revisar el cronograma de actuaciones cerrado con el anterior ministro?

-El convenio tiene un calendario de ejecución, y no caben más retrasos. Nosotros no contemplamos ninguna revisión y, de hecho, el ministro no ha trasladado nada en ese sentido, al contrario, se ha ratificado en las actuaciones que estaban acordadas.

Primeros trabajos en 2020

-¿Cuándo podrán ver los gijoneses las primeras obras relacionadas con la estación intermodal?

-El convenio refleja el año 2020 y en eso confiamos.

-El estudio informativo de la estación intermodal, en el que se va a comparar la ubicación del Museo del Ferrocarril con la de Moreda, ¿no puede reabrir el debate sobre el emplazamiento de la terminal?

-Nosotros no contemplamos abrir ese debate. Está superado.

-¿Pero no podría darse la eventualidad de que los estudios técnicos señalen que en Moreda sería más barata y más sencilla de construir?

-Insisto, está superado, y el convenio que se asume recoge la estación donde el Museo del Ferrocarril, y en eso estamos. No en volver a empezar debates que ya hemos cerrado.

-De la modificación del plan especial no se ha vuelto a saber nada desde febrero, cuando salió a licitación y ésta quedó desierta. ¿Sabe cuándo se retomará?

-En el próximo consejo de administración de Gijón Al Norte que se convocará de forma inminente. Hay que tener en cuenta que hubo un cambio de Gobierno y de altos cargos en Fomento y eso, indudablemente, ha condicionado el proceso. De ahí que ese consejo de administración vaya a ser tan importante.

-De los tres ministros con los que ha tratado sobre el plan de vías, ¿a quién ha visto más receptivo?

-Creo que no se puede valorar a los ministros, sino el resultado final. Es lo importante y con lo que todos debemos quedarnos.

-¿Cuánto tiempo y energías ha dedicado para encauzar este asunto?

-Como alcaldesa de Gijón, todas. Es que no podría ser de otra manera. Este es un proyecto vital que transformará Gijón, y lo ha merecido todo. Ha sido una de las mayores prioridades del gobierno de Foro desde que llegamos al Ayuntamiento hace más de siete años, así que estamos muy satisfechos de haber logrado llegar mucho más lejos de lo que había alcanzado ningún otro gobierno.

-En el último Pleno retiraron la moción de urgencia para pedir explicaciones al PSOE local por su reunión a espaldas del Ayuntamiento con el ministerio. ¿Sigue decepcionada?

-Ese es otro tema también superado.

-¿Da por zanjada la crisis de este verano en el principal arenal gijonés?

-La playa de San Lorenzo es un tesoro de nuestra ciudad, pero la percepción ciudadana ha sido que había un problema y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esa percepción, porque a mí es una cosa que me ha preocupado muchísimo. No siendo competencia nuestra, el Ayuntamiento viene realizando un gran esfuerzo para que la playa de San Lorenzo no deje de ser uno de los referentes más importantes y queridos de nuestra ciudad. Ha quedado demostrado que los incidentes acontecidos este verano están vinculados a los fenómenos meteorológicos ocurridos en mayo y junio, con intensas lluvias y riadas excepcionales. Desde entonces, diferentes departamentos del Ayuntamiento han intensificado la vigilancia de la playa y de forma coordinada se toman decisiones según las situaciones adversas. La ciudadanía tiene que saber que la playa de San Lorenzo es la más controlada del litoral asturiano, en la que más veces se analiza la calidad de las aguas y sobre la que se hacen informes topográficos cada seis meses para conocer las variaciones en el volumen de arena. De la información recabada podemos decir objetivamente que la calidad de las aguas de baño este verano exceptuando los días de intensas tormentas, fue cien por cien apta para el baño. Y segundo, que la playa ha tenido una ganancia global de arena.