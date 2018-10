Foro, PP y Podemos exigirán en la Junta General el convenio del plan de vías

El esperado convenio del plan de vías, la situación de la ZALIA y un plan de residuos que sea menos gravoso para los ciudadanos. Todo ello se debatirá hoy en la Junta General, en la sesión que pone fin al debate sobre el estado de la región y que varias formaciones han aprovechado para marcarle debates gijoneses al Principado. El que a priori suscita más respaldo es el del plan de vías. PP, Podemos y Foro han registrado sendas propuestas de resolución; PSOE, IU y C's no lo han incluido entre sus prioridades para cerrar el debate, lo que no impide que sumen sus votos a los grupos proponentes.

La formación morada se limita a reclamar al Gobierno regional que se dirija al Ministerio de Fomento para que «asuma compromisos pendientes» y fije las fechas del plan de vías. La del PP concreta que lo que procede es «la ratificación del convenio acordado en el consejo de administración de Gijón al Norte en mayo de 2018». La de Foro va en la misma línea pero es más extensa y recuerda que el borrador de ese convenio gozó del respaldo de «todos los grupos municipales» de la ciudad.

«De una vez por todas se debe cumplir el acuerdo unánime que tiene el apoyo de todos los gijoneses», explica Pedro Leal, diputado de Foro. «Queda poco tiempo para el 31 de octubre y ya no caben más dilaciones», apuntó, aludiendo así al mes en el que el Principado confiaba en tener en vigor el convenio tras recibir información en ese sentido por parte del ministerio.

Después de ese compromiso público Fomento ha virado de posición, y argumenta que los números de ese borrador carecen de rigor mientras no se termine el estudio informativo de la estación intermodal, algo de lo que no habrá un primer borrador hasta el verano de 2019. «Esa exigencia de un estudio informativo no estuvo en otras integraciones ferroviarias, como Torrelavega o Montcada i Reixac», compara el diputado de Foro. «Es incomprensible que el Principado mira a otro lado», abunda Leal.

Últimos retoques

Por su parte, el presidente de la FAV, Adrián Arias, reconoció anoche que la entidad que encabeza está dando los últimos retoques al pronunciamiento que hoy se hará en la reunión del Consejo Social. Un pronunciamiento en torno al cual se aspira a «conseguir el máximo consenso político y social» y que por eso se está matizando al detalle para que pueda ser suscrito por todos, incluido el PSOE. «Queremos que se a un mensaje claro de unidad desde Gijón al Ministerio de Fomento». Es otra de las etapas marcadas por la plataforma en defensa del plan de vías. La siguiente será el día 31 con un manifiesto en el Antiguo Instituto. Y a partir de ahí solo nos quedará la movilización social para desbloquear este proyecto», enumeró Arias, quien no podrá estar presente hoy en el Consejo Social por tener que viajar a Badalona al Consejo Confederal de Vecinos.