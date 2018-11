Ábalos garantiza un convenio para el plan de vías de Gijón con cambios para blindar la financiación La alcaldesa, el ministro de Fomento y el consejero de Infraestructuras después de la reunión mantenida en el Ayuntamiento. / DANIEL MORA El ministro cede ante la reivindicación social de la ciudad y acepta también adelantar la licitación del proyecto constructivo de la estación intermodal MARCOS MORO / IVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 16 noviembre 2018, 03:58

El Ministerio de Fomento revisará el acuerdo sobre el plan de vías que el anterior Gobierno había alcanzado con el Ayuntamiento de Gijón y el Principado con el objetivo de blindar la financiación del proyecto. El cambio más destacado será la inclusión de una cláusula que establezca que los compromisos presupuestarios de cada administración que aparecen en el documento deberán ser revisados cuando se conozcan las conclusiones del estudio informativo sobre la estación intermodal. «Partimos de las cantidades ya conocidas, pero se actualizarán una vez que sepamos exactamente cuáles son los costes», explicó el ministro, José Luis Ábalos, tras reunirse en Gijón con la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra.

En el documento firmado en mayo aparecen actuaciones por 814 millones de euros, de los que la Administración General del Estado asumiría en solitario 454 millones, 314 para equipar y prolongar el metrotrén hasta Cabueñes y 140 para la parte de la estación intermodal correspondiente a las cercanías y para su conexión con el túnel suburbano. Los 360 millones restantes serían aportados por la sociedad Gijón al Norte, de forma proporcional al peso de cada socio en su accionariado -50% el ministerio, 25% el Principado y 25% el Ayuntamiento-. Mediante la inclusión de la mencionada cláusula de actualización se pretende que el convenio tenga validez aunque el estudio informativo que se está redactando defina una solución que supere en coste al previsto ahora, ajustando en ese caso las cifras a las que fije el documento. Se mantendrán «las mismas cuotas de participación y de responsabilidad» de cada una de las administraciones y también las diferentes piezas del plan -vías cubiertas hasta La Calzada, ampliación del parque de Moreda, desdoblamiento de Juan Carlos I y recuperación del acceso a la ciudad por Sanz Crespo convirtiéndola en bulevar-.

Fomento remitirá a Ayuntamiento y Principado su nueva propuesta de convenio la próxima semana, y se prevé convocar en los quince días siguientes el consejo de administración de Gijón al Norte, bajo la presidencia del secretario de Estado de Infraestructuras. Después, el documento deberá ser analizado por el Ministerio de Hacienda y por la Intervención General del Estado antes de pasar por el Consejo de Ministros, trámite para el que Ábalos no supo avanzar una fecha pero que el Ayuntamiento estima que quede resuelto «en unas semanas o meses», en palabras de Fernando Couto.

Comparar alternativas

El ministro, en cualquier caso, quitó importancia a la necesidad de tener firmado ese documento cuanto antes, «porque podríamos tener convenio pero no estudio informativo, y entonces pensaríamos que todo arranca pero en verdad no habría arrancado nada. Dicho de otro modo, sin convenio podemos avanzar, y lo que sí es importante para ver que la cosa va en serio es que ya tenemos contratado desde mayo el estudio informativo de la estación». Recordó que ese estudio, cuya redacción durará dos años, no solo «es fundamental», sino que es una exigencia para desarrollar el proyecto.

Con respecto al hecho de que el mismo deberá analizar diferentes alternativas de ubicación, sin ceñirse necesariamente a la acordada en mayo, junto al Museo del Ferrocarril, remarcó que «no se posicionará sobre ninguna, sino que dirá los pros y contras de cada alternativa y sus diferentes costes, para que quien tenga que decidir pueda hacerlo con elementos». Y añadió que, a petición del Ayuntamiento para agilizar los plazos de la obra, se intentará licitar la redacción del proyecto constructivo «incluso antes de que culmine el estudio informativo». Sería en concreto durante «la recta final» de la elaboración de ese documento, aunque respetando en todo caso trámites como los análisis de impacto ambiental, el periodo de información pública y la contestación a las alegaciones que se haya al estudio, «a los que no podemos adelantarnos, porque también hay que contemplar la posibilidad de que las alegaciones influyan en la decisión final». Según el ministro, Adif contará ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con una partida «para la redacción de ese proyecto».

Más El Principado verá ampliado en diez años el plazo para afrontar sus obligaciones de pago

Ábalos destacó, por otra parte, los pasos que ha dado en los últimos meses su departamento en lo que respecta al túnel del metrotrén, con el inicio de los trabajos de vaciado del agua y la reciente licitación de los proyectos para las estaciones de El Bibio y Justo del Castillo -erróneamente denominada por Fomento como 'Viesques', pese a estar fuera de los límites de ese barrio-. «También estamos tramitando la contratación de la redacción de los proyectos de la estación de la plaza de Europa y el de prolongación del túnel hasta Cabueñes», añadió.

«Tras continuos fracasos y muchos años de abandono, entiendo que haya una insatisfacción evidente, pero todas las actuaciones que tienen que ver con el desarrollo de este proyecto están encaminadas. Y la reunión de hoy (por ayer) creo que ha sido un momento importante, con la puesta en escena de tres administraciones que están comprometidas con la integración ferroviaria de Gijón, con el propósito de recuperar la confianza perdida y hacerlo además sobre hechos reales», concluyó.

Accesos a El Musel

Durante su reunión con los responsables municipales, primera que mantiene con el Ayuntamiento desde su llegada al ministerio, Ábalos también analizó la situación de los nuevos accesos a El Musel. Admitió que el desdoblamiento del tramo de la AS-19 entre Lloreda y Veriña, en ejecución desde junio de 2017, sufre «algunos problemas que vamos a solventar». En lo que respecta al futuro vial de entrada al puerto a través de Jove, manifestó su intención de «acelerar» el proyecto.