«Un convenio sin presupuesto cierto es un montón de humo» Domingo, 21 octubre 2018, 18:54

La firma del borrador de convenio del plan de vías está en manos del Ministerio de Fomento. La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, dice desconocer cuándo se rubricará, pero subraya: «El borrador se basa en unas cifras no sustentadas por ningún estudio informativo, por lo cual pueden ser ciertas o no, para basarse en números con menos incertidumbre necesitamos el estudio informativo que se está haciendo». Ejemplo de esos posibles vaivenes es que en 2008 Gijón al Norte estimaba en 306 millones un diseño en Moreda que tres años antes calculaba en cien millones. El compromiso para avanzar «es completo, y de hecho estamos trabajando en cosas que están en ese borrador y otras que ni siquiera lo incluía», abunda. La diferencia con Santander, donde el ministerio firmó un convenio, es que «allí sí había un estudio». Es cierto que históricamente las administraciones rubricaron pactos sin estudios detrás pero «no valen; un convenio sin presupuesto cierto es un montón de humo, a lo mejor es una escenificación, pero a nivel de técnico si no está sobre un esquema financiero cierto, no asegura la viabilidad». Para Pardo de Vera, «sobre dos planos no se puede hacer una cifra». Con todo, considera que carecer de convenio «no es ningún impedimento para avanzar y lo estamos demostrando».