La Coral Costa Verde abre el XXVIII Encuentro Santa Cecilia
Martes, 20 noviembre 2018

La Coral Costa Verde, dirigida por Carlos Esperón, fue la primera en participar en el 28º Encuentro Coral Santa Cecilia, cita diaria que tendrá lugar en la iglesia parroquial de San José hasta este viernes. 'Rosina', de Gonzalo Casielles o 'Can't help falling in love', de Elvis Presley fueron algunas de las piezas que sonaron en el templo gijonés. Acto seguido fue el turno de la Coral Ateneo Luis Quirós, de Avelino Alonso. Hoy será el momento del Coro Asturiano de Eugenio Suárez-Roces y la Coral de Porceyo, de Daniel Villar Rodríguez.