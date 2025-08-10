Del cordero a las sardinas con un maratón de juegos Tradición. Deva y La Providencia se entregan a los productos del mar, Fano y Bateao apuestan por la carne y Roces tira de la infancia

Comidas para todos los gustos: sardinada en La Providencia, corderada en Fano, bonitada en Deva y parrillada en Bateao. La de ayer fue una jornada festiva principalmente gastronómica en las parroquias que este fin de semana están de celebración. Salvo en Roces, que dedicó el día a los más pequeños con una tarde de juegos infantiles. Primero aprendieron un poco sobre el conjunto costumbres, artesanías, canciones y tradición popular en el taller de difusión de folclore y, después, descargaron toda su energía entre hinchables, globos y una divertida fiesta de la espuma. Fueron los verdaderos protagonistas hasta que Tere Rojo, Charly Blanco y DJ Pika cogieron las riendas de la romería y amenizaron la noche con sus actuaciones.

En La Providencia, haciendo gala de su identidad marítima al estar en un entorno privilegiado a pie de costa, disfrutaron de una ya tradicional sardinada que sirvió para confraternizar y calentar motores antes de darlo todo en la verbena con la actuación de Los Jimaguas.

También de mar iba la cosa en Deva. Aunque empezaron la jornada con una ruta a pie por la parroquia y el reparto del bollo y la botella a los socios, después de la corderada que degustaron el viernes ayer optaron por disfrutar de una bonitada popular que puso a punto los ánimos para la fiesta nocturna, donde la orquesta Tekila hizo su aparición estelar para poner a bailar a todos los que estaban en el prau de la fiesta. Después, fue DJ Chely quien continuó la verbena hasta la madrugada.

Algunos asistentes a la fiesta en la noche del viernes se quejaron de la suspensión del servicio especial de autobuses lanzadera a partir de las 2.30 horas para regresar de Deva al centro de Gijón, si bien el Ayuntamiento afirma que «el servicio funcionó con regularidad y normalidad hasta pasadas las 4 horas». A partir de ahí, «hubo personas que no respetaron el orden de la cola, bloquearon dos autobuses y generaron una situación de riesgo para la inspectora de calle, por lo que se dio aviso a las autoridades y a las 4.20 horas se paró el servicio».

«Hay mucha gente»

En Bateao prepararon una corderada que ningún vecino –ni conocido– quiso perderse: aunque en un principio habían preparado 100 tickets de comida, finalmente acabaron siendo cerca de 200 personas en la mesa e incluso se formaron colas para adquirir las raciones de comida. «Hay mucha gente y lo estamos pasando muy bien», aseguró Carmen Coro, de la comisión de festejos.

En Fano, por su parte, las fiestas de San Lorenzo arrancaron ayer con una gran parrillada a la que asistieron en torno a 300 personas y disfrutaron de su primera verbena con FL Covers y un DJ.