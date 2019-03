«Más que un coro, somos una familia» La Sociedad Coral Maestro Lozano, de La Felguera, en su local de ensayo. / JUAN CARLOS ROMÁN El Coro Asturiano Gijón y el grupo Maestro Lozano confían en que el premio Axuntábense, que reciben junto a Jesús Gavito, les ayude a captar más voces JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Jueves, 28 marzo 2019, 01:31

Formar parte de un coro es una cuestión de vocación, arte y gusto por la música. Eugenio Suárez Roces lleva trece años como presidente del Coro Asturiano Gijón de La Calzada. «Subsistimos como podemos, esto es algo que se lleva dentro. Más que un coro es como si fuéramos prácticamente una gran familia . Si no fuera por el buen ambiente no podríamos seguir con ello», explica.

El Coro Asturiano Gijón es uno de los tres galardonados este año con el premio Axuntábense, que reconoce a personas, entidades o agrupaciones corales que hayan realizado un trabajo de difusión y en favor de la música coral. «Puede ser en el año o puede ser por toda una trayectoria», cuenta Santi Martínez, presidente de la Federación Coral Asturiana (Fecora), que organiza la concesión de estos galardones. Junto a ellos, mañana a las siete de la tarde subirán al escenario del Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur, la Sociedad Coral La Felguera Maestro Lozano y Jesús Gavito Feliz.

El Coro Asturiano Gijón recibe el premio «por sus reconocidos méritos en la actividad coral de nuestra región y por su compromiso, durante los 50 años de su existencia, con las tradiciones culturales de Asturias». «Para nosotros es importantísimo, un reconocimiento a la labor del coro todos estos años. Hace cuatro años nos dieron este premio porque llevábamos 25 años organizando los certámenes de coros escolares Príncipe de Asturias», indica Suárez Roces.

Actualmente hay 23 miembros en el coro, pero llegaron a sumar hasta 45 voces en los años 1978 y 1979. «Ahora apenas hay afición entre la gente joven, no hay manera de que se apunte nadie para venir a ensayar», se lamenta, aunque destaca que «este premio es un aliciente, un empujón para seguir haciendo patria con este coro. Somos uno de los más antiguos de Gijón, si no el más antiguo». El coro empezó en el año 1968 , aunque ya germinó antes en forma de cuatro amigos que se presentaron a un certamen de tertulias de bares, en el bar Las Cancelas de La Calzada, y ganaron un año el certamen que organizaba el Ayuntamiento.

La Sociedad Coral de La Felguera Maestro Lozano recibe el premio como organizadora del Certamen Coral Internacional La Mina y el Mar Villa de La Felguera, que viene desarrollando desde el año 2000. «Lo hacemos en junio y son dos sábados que traemos a tres coros de distintas zonas de España y alguno de fuera. Estos dos últimos años han venido coros de Portugal y juntamos en Langreo en dos semanas a 400 coralistas. Creo que somos la única coral que organiza un acto de este tipo», detalla Angelita Cueva Fonseca, presidenta de la sociedad.

El año pasado dieron 45 conciertos, más de la mitad fuera de Asturias. «En Galicia estuvimos cantando la misa del Peregrino en la Catedral de Santiago». También actuaron en el País Vasco, Andalucía y Madrid. «La calidad del premio es indiscutible y a los miembros del coro nos hace muchísima ilusión, estamos muy emocionados», reconoce Cueva. Cuentan con 40 miembros y su mayor problema es la falta de gente joven que se incorpore al coro. «Hace años se cantaba mucho en los chigres, pero se prohibió. Ahora se vuelve a querer que canten e incluso se hacen concursos para intentar recuperarlo. En la cuenca siempre hubo una gran vocación de cantar. Los jóvenes se aficionaban en los chigres y se fue perdiendo esa tradición».

Labor pedagógica

El tercero de los premiados es Jesús Gavito Feliz, compositor, pedagogo, director y cantor. «Su gran experiencia profesional y un extraordinario trabajo de recuperación de obras corales, composición y su labor pedagógica con las nuevas generaciones» son los méritos valorados. «Ni sabía que estaba nominado. Me propuso el coro de Lugones, con los que trabajé el año pasado. Sorpresa total. Un secreto entre ellos. Fue todo un orgullo cuando me llamaron para decirme que me daban el premio. Es un galardón que yo veía como muy lejano», asegura emocionado.

Gavito se dedica entre otras cosas a dar clase en el Conservatorio de Gijón a niños y jóvenes. «Cuando haces un concierto con ellos y las cosas funcionan, los niños están aprendiendo sin saber que están aprendiendo. Casi no perciben el esfuerzo que les cuesta porque lo disfrutan. Y ver sus caras cuando les salen bien las cosas, es una fuerza que te motiva de un modo especial», defiende.

En la gala subirán al escenario varios de sus alumnos e interpretarán tres canciones, una de ellas compuesta por Jesús Gavito, 'La leyenda del segador'. «Trata sobre los segadores que trabajaban de sol a sol para los señores más ricos y dejaban a toda la familia en casa durante varios días. La estrenamos en 2015 en Grado».

La gala de los premios se celebra este viernes y en ella se les hará entrega de una escultura de José Luis Huelmo, artista de la cuenca del Nalón. Cada uno de los premiados interpretará tres canciones de su repertorio y al finalizar la gala, como es tradicional, se entonará el 'Asturias, patria querida'.