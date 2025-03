El coronavirus fuerza la desaparición de las camas supletorias en el Hospital de Cabueñes

EUGENIA GARCÍA Gijón. Viernes, 19 de junio 2020, 01:07 | Actualizado 02:55h. Comenta Compartir

El coronavirus ha logrado lo que no consiguieron años de reivindicaciones de los profesionales sanitarios: el fin de las camas supletorias en el Hospital Universitario de Cabueñes. El adiós no será inmediato. De hecho, ayer aún había ocho habitaciones dobles convertidas en triples, pero el compromiso del Servicio de Salud del Principado de Asturias es «definitivo» y el objetivo es que desaparezcan por completo. «Una vez reprogramada la actividad queremos tener una organización en la que no haya pacientes en camas supletorias», aseguró a EL COMERCIO el gerente del Área V y del centro hospitalario, Manuel Bayona.

Es una de las lecciones de la crisis que extrae el propio gerente: «La COVID-19 nos ha enseñado que hay que mantener estrictos criterios de seguridad clínica, y aunque nuestros pacientes en camas supletorias llevan PCR negativas, queremos reordenar el hospital para evitarlas». Así, la desescalada en Cabueñes supondrá también un cambio de etapa en cuanto a la organización hospitalaria. «Se deberán respetar estos criterios de seguridad, dobles circuitos, citación y programación de pacientes», un contexto en el que las denominadas camas 'S' -que proliferan en épocas de alta presión asistencial, como epidemias de gripe, o durante el verano, para evitar la reapertura de las plantas que se cierran en temporada estival- no tienen cabida.

Esta «importante apuesta» que hace el Sespa busca «garantizar que, hasta que tengamos un nuevo hospital, Cabueñes esté dimensionado en su justa medida». Actualmente cuenta con 457 camas y los trabajadores llevan más de una década denunciando que el hospital se ha quedado pequeño. Pero pese a que en 2003 y en 2011 se reformaron las instalaciones, las camas supletorias nunca desaparecieron.

Con la futura ampliación se prevé que el hospital llegue a las 530 camas. Hasta entonces, además de recurrir a una organización distinta de los recursos en base al criterio del 'no a las supletorias', el Hospital de Cruz Roja servirá de balón de oxígeno. Para liberar espacio en Cabueñes, se derivará a este centro concertado a los pacientes crónicos, no graves, pero con necesidades de atención y cuidados hospitalarios. «La de las supletorias es una historia muy antigua», reconoció. «Queremos asentar la 'nueva normalidad' en pilares muy sólidos y priorizar la atención a los pacientes».

El gerente garantizó que la reorganización «obedece únicamente a criterios de seguridad» y «en ningún caso hay intención de reducir personal, servicios o categorías profesionales». La intención es que los 1.025 profesionales contratados durante la pandemia (238 enfermeras, 270 auxiliares de enfermería, 20 técnicos de laboratorio, 14 médicos y cuatro pediatras, así como personal de otras categorías) continúen trabajando hasta final de año. Si hubiese más personal disponible en enfermería, incluso se contrataría más.

Así, una vez ha sido de alta el último paciente hospitalizado con COVID-19 (quedan dos en la UCI), Cabueñes se prepara para retomar la actividad quirúrgica y asistencial ya como hospital 'limpio'. Desde ayer a las 15 horas no acoge a nuevos positivos -quienes precisen hospitalización serán derivados al HUCA- y la octava planta, con 28 camas, está siendo desinfectada. Eso sí, alerta Bayona: «Aún estamos saliendo de esta situación de crisis y no podemos bajar la guardia».