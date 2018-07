La Corporación local rechaza la violencia ultra y arropa a IU tras la denuncia de un hincha radical El presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, Jorge Guerrero, lee la declaración por un Gijón libre de violencia en presencia de representantes de los seis grupos municipales. / DAMIÁN ARIENZA Entidades ciudadanas respaldan también a la coalición con la lectura de una declaración que define a la ciudad como «plural y mestiza» M. MORO GIJÓN. Martes, 17 julio 2018, 01:16

Los seis grupos municipales, representantes de la ciudadanía agrupados en el Observatorio contra la Violencia y diversas entidades sociales se congregaron ayer en la sala de prensa del Ayuntamiento para manifestar su «respaldo y solidaridad» a Izquierda Unida y leer una declaración de rechazo contra la violencia ultra. Las adhesiones de apoyo se producen a raíz de la denuncia presentada contra la formación en Gijón por un hincha radical del Sporting al que IU acusó en redes sociales de militancia nazi.

El presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, Jorge Guerrero, fue el encargado de dar lectura a un manifiesto en el que se defiende una ciudad «mestiza y plural» según un modelo en el que «no tienen cabida ni la discriminación ni la violencia en ninguna de sus formas».

El portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, avanzó que la coalición no se personará mañana en el acto de coalición con el demandante, que reclama 6.000 euros y una rectificación por daños al honor, la intimidad y la propia imagen. «Entre quienes denuncian la violencia y los que amedrentan a los que denuncian la violencia no hay conciliación posible», remarcó Martín, que agradeció el amplio respaldo político y social y anunció que su formación seguirá reaccionando «de forma unánime contra cualquier expresión de violencia». De hecho, la declaración leída ayer en el Ayuntamiento incide en esa misma dirección al defender que «la libertad de expresión la ejerza quien la ejerza, debe protegerse por encima de los discursos del odio y el miedo que se concretan en amenazas e intentos de extorsión». Y añade el manifiesto: «Las manifestaciones de tolerancia cero contra la violencia no pueden ser contestadas con más violencia por parte de los grupos y las personas que la ejercen». Para las entidades y grupos políticos que firman la declaración, la denuncia a IU del integrante del grupo Salvaje Langreo constituye «un intento de amedrentamiento».