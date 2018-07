Corripio emociona en la plaza Mayor Lorena Corripio, en plena canción. Al fondo, Alberto Fernández. / PETEIRO La ganadora de las últimas ocho ediciones cautivó al público con 'Soy de Pravia' CANDELA DEL VALLE GIJÓN. Sábado, 28 julio 2018, 03:23

La imponente voz de Lorena Corripio volvió a enmudecer a la plaza Mayor en la tercera jornada clasificatoria del Concurso de Canción Asturiana organizado por EL COMERCIO. La concursante, ganadora en la categoría femenina desde el año 2010, interpretó acompañada de la gaita de Alberto Fernández tres temas clásicos del folclore asturiano: 'Soy de Pravia', 'Adiós carro, adiós vaques' y 'Tienes casa, tienes hórreo'. «Empecé con 22 años a cantar. Y hasta hoy. He participado en concursos desde que comencé esta aficción», contó a este periódico. «Cada vez más gente está probando la tonada. Hay muchos niños. Estamos haciendo cantera», prosiguió.

La encargada de representar a los niños del concurso de la categoría 'Menores de 16' en la tarde de ayer fue Vanesa Señas, una joven gijonesa de 16 años veterana del concurso. «Este es mi quinto año participando», contó en el backstage, antes de salir al escenario a cantar a viva voz 'Ya se van los segadores' y 'Yo canto a Peñamellera', ambas acompañadas del gaitero. El miedo escénico no pudo con su valentía y acabó su actuación coreada y aplaudida por los espectadores, que ocupaban todas las sillas dispuestas para ellos. De hecho, muchos tuvieron que escuchar el espectáculo de pie.

En categoría femenina hubo una segunda concursante, Laura 'la Xanina de Avilés', que se atrevió a cantar 'La carbonera' valiéndose de su voz como único instrumento. En absoluta masculina pudieron escucharse las voces de Antonio González, cangués que dio el pistoletazo de salida a la jornada; Hermógenes Fernández, quien desde su Rondera trajo el clásico 'Tengo de subir al puertu'; José Enrique Riera, de Sama, que eligió 'Voy vender toes les vaques' para poner fin a su actuación; José García, cangués habitual de los concursos de tonada asturiana que se ganó el respeto del público con su 'Tengo de ir a San Isidro' y Fernando Fernández, de Santoveña, que cerró la velada con su canto en esta segunda vez que se anima a participar en el concurso.

Los versos de Fernando

Tres bajas de concursantes que no pudieron acudir en el último momento obligaron a la organización a modificar la cita. Fernando Ruiz, coordinador del certamen, salió del paso con su desparpajo habitual. No dudó un segundo en salir al escenario y recitar un poema titulado 'La tercera edad', del dramaturgo Arsenio González, fallecido el año pasado, y al que le rindió homenaje en la plaza Mayor. A pleno pulmón y con gran pasión, recitó cada uno de los versos que forman la composición poética: «No quiero ser de tercera/quiero que me llamen viejo de primera...», con el cual el público rio y aplaudió a Ruiz por su apasionada interpetación.