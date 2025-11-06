El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Rita Rendueles, presidenta de la asociación vecinal Virgen de la Soledad, de Pescadores. Pardo.

«Cortamos ya varias veces Cuatro Caminos. ¡Hay que ir a Madrid a dar la lata allí!»

«Hay un gran trabajo del movimiento vecinal pero, ¡me cago en la mar!, ¿dónde está luego la gente en las protestas? Esto nos afecta a todos»

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:44

Comenta

No pueden más. Los vecinos han vuelto a salir a la calle este miércoles por el fallido vial de Jove en Gijón y las promesas ... incumplidas por parte del Principado de Asturias. «Desilusionada y cansada». Así está Rita Rendueles (Gijón, 1950), presidenta de la asociación vecinal Virgen de la Soledad, de Pescadores, tras la concentración. ¿El siguiente paso? Lo tiene claro: «Ir a Madrid».

