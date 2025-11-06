«Cortamos ya varias veces Cuatro Caminos. ¡Hay que ir a Madrid a dar la lata allí!»

No pueden más. Los vecinos han vuelto a salir a la calle este miércoles por el fallido vial de Jove en Gijón y las promesas ... incumplidas por parte del Principado de Asturias. «Desilusionada y cansada». Así está Rita Rendueles (Gijón, 1950), presidenta de la asociación vecinal Virgen de la Soledad, de Pescadores, tras la concentración. ¿El siguiente paso? Lo tiene claro: «Ir a Madrid».

–El miércoles se llevó a cabo una concentración en La Calzada a raíz de los retrasos en los nuevos accesos a El Musel. ¿Cómo la vivió?

–Estoy muy desilusionada y cansada. Creo que toda La Calzada debería salir a la calle. Les afecta a todos, no solo a las asociaciones. A lo mejor no se está haciendo bien, pero no sé cómo se debe hacer porque la FAV está trabajando lo máximo posible, así como la asociación Alfonso Camín. Pero a la ciudadanía de La Calzada... No lo entiendo.

–A la concentración fueron las asociaciones y representación municipal. ¿Echaron en falta a alguien?

–Vi a los políticos, pero parece que siempre somos los mismos. Es cansino. Estamos envejeciendo y no se ve un relevo. ¿Dónde está la juventud? Yo, por ejemplo, tengo una jefatura muy joven. Pero, en ese sentido, hay algo que falla. Aunque da igual, tampoco hay mucho que hacer porque no nos dan soluciones ninguna.

–Esta es la primera concentración que hacen. ¿Habrá más movilizaciones?

–Yo apostaba por ir a Madrid. Cogemos unos autocares y nos plantamos donde el ministro de Transportes, Óscar Puente, y le damos la lata allí. Claro, lo que pasa, es que nos tenemos que pagar cada uno el viaje. Pero da igual, si hay que pagarlo se paga, lo que sea. Es la única solución, porque salir a La Calzada y cortar Cuatro Caminos ya llevamos haciéndolo varias veces y ¿de qué nos ha servido?

–¿Cómo es el ambiente entre los vecinos?

–Hay un gran trabajo. Dentro del movimiento vecinal se están haciendo siempre pancartas, carteles... se lo curran. Pero, ¡me cago en la mar! ¿Dónde está luego la gente? No lo veo normal. Estamos luchando por todos y pasan de nosotros.

–Usted estuvo en el Consejo Social celebrado el pasado 28 de octubre ¿Qué le pareció?

–Yo no iba a hablar, pero como me dio turno de palabra la alcaldesa, Carmen Moriyón, lo hice. Solo podía indignarme: «¿Pero esto que es?», dije. Alejandro Calvo nos vino a explicar que no hay proyecto, no hay dinero y llevábamos tres horas sentados para nada. Es indignante.

–El Principado dice que licitará el nuevo vial por Aboño en 2026. ¿Se lo cree?

–Todavía no lo veo. Hace año y medio estuvimos reunidos y hablamos lo mismo. Pero lo que sí es que el vial es mejor por Aboño y necesitamos una solución en 2026.

–El presidente de Asturias, Adrián Barbón, confiaba en que hubiera avances esta semana.

–Pues si se va a avanzar algo que nos lo explique, que convoque a la gente del movimiento vecinal que estuvimos en la última reunión con él. Es que no se nos informa de nada.

–Parece que los vecinos quedan en un segundo plano cuando son los mayores afectados. ¿Es así?

–Exactamente. Amplían en El Musel, la regasificadora, las baterías... Y nosotros queremos saber qué se está haciendo.

–¿Cuál es el papel que está teniendo el Puerto en todo esto?

–No sabemos nada de ellos. Pedíamos que mandaran un informe a la FAV y que así se nos dijera qué es lo que tenemos enfrente de nuestras casas.

–¿Qué opinión le merece la humanización de la avenida Príncipe de Asturias?

–Hablan de poner una rotonda y de bajar la velocidad a 30, pero ¿cómo vamos a circular a 30 por ahí? No entiendo nada. No sé si es para mejor o peor.

–¿Cómo afecta en el día a día en Pescadores?

–Afecta a Pesacadores, Portuarios, El Muselín, La Calzada... ¡A todos! El asunto ahora son los camiones.

–¿En qué medida le afecta a usted concretamente?

–Yo paso por Cuatro Caminos dos o tres veces al día. La última vez, entrando en Cuatro Caminos había tres camiones y casi me da un camión porque pasan a unas velocidades... Tuve que tirar el coche al otro lado y di con un container.