¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gran grúa instalada y que mantiene cortada la calle Velázquez. PARDO

Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés

La calle Velázquez permanecerá cerrada tres días al tráfico en el tramo comprendido entre la avenida Constitución y la calle Badajoz

M. M.

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:58

Por la instalación de una grúa de grandes dimensiones que está realizando trabajos en la cubierta del edificio de El Corte Inglés de Gijón, la calle Velázquez permanecerá cerrada tres días al tráfico en el tramo comprendido entre la avenida Constitución y la calle Badajoz. El corte, que entró en vigor este sábado, continuará hoy domingo y proseguirá también mañana en horario de 7 y las 20 horas, según informó el Ayuntamiento.

La Línea 2 de EMTUSA verá modificados su recorrido y su cabecera tanto en sentido Hospital de Cabueñes como en sentido El Corte Inglés para evitar el tramo afectado de la calle Veláquez. Las rutas alternativas están detalladas en la web de la compañía municipal de autobuses. Además desde EMTUSA se informatambién que durante el tiempo que duren los trabajos permanecerán anuladas las paradas de la calle Velázquez a excepción de la parada número 528 (lado Mercadona).

