Cortes de tráfico y cambios en las líneas 10 y 2 de EMTUSA, en Gijón, por unas obras

La calle Ramón Areces está cortada al tráfico entre la avenida de la Constitución y la calle Álava por la instalación de una grúa de grandes dimensiones.

La instalación de una grúa de grandes dimensiones en la calle Ramón Areces para llevar a cabo trabajos en la cubierta del edificio de El Corte Inglés en Gijón ha motivado el cierre parcial de esta vía y también de un tramo de la calle Severo Ochoa al tiempo que ha obligado a modificar el trazado de las líneas 2 y 10 de EMTUSA, en este último caso suprimiendo tres paradas y ubicando una parada alternativa de manera provisional. La afección al tráfico, según informa el Ayuntamiento, durará hasta este martes 28 de octubre.

Hace una semana, trabajos similares obligaron a cortar tres días el tráfico en la calle Velázquez.

En esta ocasión, el corte de Ramón Areces afecta al tramo comprendido entre la avenida de la Constitución y la calle Álava. Además, se ha procedido al corte de la calle Severo Ochoa entre las calles Río Eo y Ramón Areces. Es justo ahí donde se localiza la parada que es cabecera de la línea 10 de EMTUSA. De manera provisional, la cabecera se instalará en la calle Álava, pegada a la calle Ramón Areces. Después, los autobuses de esta línea harán una parada a la altura de Eulalia de Llanos y Noriega y girarán por la calle Murillo, retomando el recorrido habitual en la calle Cataluña. Así pues, se anulan las paradas 67 (Severo Ochoa), 42 (Álava) y 68 (Río Eo).

En el sentido contrario, los autobuses de la línea 10 que salen del Hospital de Cabueñes harán el recorrido normal hasta Río Eo, girando desde ahí a la calle Álava, donde, como queda dicho, se situará temporalmente la cabecera provisional. Tan solo se anula en este caso la parada 67, la última del trayecto.

El tramo de la calle Severo Ochoa entre Río Eo y Ramón Areces donde se ubica la cabecera de la línea 10, cortado. L. M.

En cuanto a la línea 2, solo se ve afectado el recorrido en sentido a Cabueñes. En concreto, con la anulación de la parada 155, la que se ubica a la altura de El Corte Inglés en la avenida de la Constitución.

Los trabajos de instalación de la grúa comenzaron el domingo. Mañana, la estructura será retirada.

