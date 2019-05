Costas autoriza 140 casetas en San Lorenzo ante la estabilidad que muestra la arena M. M. GIJÓN. Miércoles, 22 mayo 2019, 01:15

La Demarcación de Costas de Asturias ha autorizado este verano la instalación de 140 casetas de baño en la playa de San Lorenzo. Es la misma cifra que este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, único competente en la gestión del espacio físico costero, viene permitiendo en sus resoluciones desde 2017. Y en ello mucho tiene que ver el comportamiento, estable, de la superficie de arena seca disponible para los usuarios del principal arenal gijonés.

El reparto de las casetas, que empiezan a instalarse a primeros de junio, suele ser el siguiente: 115 distribuidas entre las escaleras 12 y 15 y otras 25 en torno a la escalera 6. Sin embargo, las tres empresas que alquilan hamacas en la playa de San Lorenzo han solicitado cambios al servicio municipal de Medio Ambiente.

El Observatorio de la Playa no se ha vuelto a reunir desde el pasado mes de noviembre y es seguro que ya no lo hará hasta que pasen las elecciones. No obstante, técnicos municipales sí que realizarán un levantamiento topográfico para conocer la evolución del sedimento desde el pasado invierno.

Las casetas de la playa estuvieron en el centro del debate ciudadano hace cinco años cuando la alcaldesa, Carmen Moriyón, encuestó a los gijoneses por las redes sociales. Preguntó sobre la conveniencia de seguir como hasta ahora o, por el contrario, romper con esta tradición gijonesa para ganar más espacio para los bañistas. El veredicto de los internautas fue abrumador a favor de mantenerlas.