El coste del aulario, principal obstáculo para ubicar en Gijón el grado de Deporte Pistas deportivas de la Laboral, incluidas en la propuesta de Gijón para la realización de las prácticas. / ARNALDO GARCÍA La Universidad cifra en 8,9 millones el coste de «construir o adaptar» un edificio a las necesidades de estos estudios IVÁN VILLAR GIJÓN. Martes, 1 octubre 2019, 00:43

El coste de «construcción o adaptación» de un aulario adaptado a las necesidades de la titulación es el principal obstáculo para la llegada del grado de Deportes al campus de Gijón. Así se deduce del informe económico realizado por la Universidad de Oviedo, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, que fija una diferencia de casi nueve millones de euros entre un escenario en el que se contara ya con esa infraestructura (1.421.348 euros) y otro en el que no existiera (10.410.112 euros). Aunque esta memoria de viabilidad, elaborada en enero de 2018 por el Vicerrectorado de Organización Académica, corresponde a un estudio sobre Oviedo, el rectorado considera que «podría extrapolarse a otras situaciones dentro del conjunto de espacios e instalaciones de las que dispone la institución en Asturias».

Como requisitos mínimos para atender cuatro cursos con sesenta alumnos cada uno (240 estudiantes en total), el documento señala que se necesitarían ocho aulas con capacidad para treinta alumnos cada una, otras ocho para clases prácticas -que puedan albergar quince alumnos cada una-, cuatro aulas de informática y un aula de exámenes que puedan utilizar de forma simultánea los sesenta estudiantes de cada curso. También harían falta cuarenta despachos para el profesorado, un aula de estudio con capacidad para sesenta personas, una biblioteca, varios recintos de gestión -como la sala de juntas y el salón de grados- y una cafetería. Todos estos espacios requerirían una superficie de 3.378 metros cuadrados que en un inmueble de nueva planta distribuido en dos plantas conllevaría una inversión de 7,4 millones de euros, que sumados gastos como la redacción del proyecto y la dirección de obra llegaría hasta los 8.988.764 euros.

A esta inversión habría que sumar la adquisición del mobiliario de las aulas, los equipos informáticos y, sobre todo, el equipamiento de los laboratorios, que precisan de diferentes aparatos y aplicaciones informáticas necesarias para su control. A partir de los datos de otras universidades en las que se ha implantado del título, como las de Granada y León, para este apartado se estima un coste de 460.000 euros.

Al Principado no le consta ninguna petición para poder ofrecer la Laboral como sede

En lo que respecta a los docentes, para impartir las 3.887 horas que precisarán los cuatro cursos cuando la titulación esté a pleno rendimiento se estima necesaria la contratación de veinte personas: dos catedráticos, seis ayudantes doctores, dos contratados doctores, tres ayudantes doctores y siete profesores asociados a tiempo parcial. Esto aumentaría los gastos en personal de la Universidad en 469.700 euros al año. A ello habría que sumar otros 25.000 euros en el «personal de apoyo».

La puesta en funcionamiento del grado, apartado en el que la memoria incluye tanto la difusión como el diseño y mantenimiento de las aplicaciones informáticas para el registro de los alumnos, supondría 20.000 euros más. Y en la conservación de las instalaciones deportivas y la adquisición de material didáctico, cultural y deportivo se estima un coste adicional de 15.600 euros.

Por cursos, en el primer año de funcionamiento del grado frente a 43.495 euros de ingresos por las matrículas de los alumnos habría 187.900 de gastos, con un déficit para ese año de 144.405 euros. En el segundo año los ingresos ascenderían hasta los 86.990 euros al contar ya con dos cursos operativos, pero los gastos también crecerían, hasta los 273.000 euros, al tener que ir incorporando paulatinamente al nuevo profesorado. El déficit sería de 186.010 euros. El tercer año la diferencia entre ingresos (130.486) y gastos (406.100) sería de 275.614 euros. Y el cuarto, ya con la titulación a pleno rendimiento (173.981 euros de ingresos por matrículas y 529.300 de gastos), llegaría a los 355.319. Para el conjunto del periodo analizado, por tanto, «el despliegue del título requiere de una aportación mínima de 961.348 euros, a los que habría que añadir la inversión en el aulario y laboratorios por importe de 9.448.764 euros».

Campus de Los Catalanes

La idea del nuevo edificio en esa hipótesis referente a Oviedo se hacía ante «la escasez de espacio en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, así como por su lejanía de las instalaciones deportivas», toda vez que se pretendían utilizar como lugar para las prácticas la pista de atletismo, la piscina cubierta, el campo de fútbol y resto de espacios deportivos del campus de Los Catalanes, en San Gregorio. La memoria incluye un segundo cálculo, suponiendo el uso de «aularios ya existentes en la Universidad». Los gastos de mantenimiento, profesorado y lanzamiento del grado se mantendrían en las mismas cuantías. Y también habría que gastar 460.000 euros en el equipamiento de las aulas y los laboratorios. Pero se evitarían los casi nueve millones de la obra de una nueva sede.

En Gijón el anterior equipo de gobierno presentó una propuesta que recogía como espacio para el grado las dependencias de la Universidad Laboral, pero esta semana la alcaldesa, Ana González, aseguraba desconocer «si son las instalaciones que la Universidad quiere y necesita. No sé si en la parte que está sin arreglar hay por ejemplo aulas de informática y aularios. Si el equipo de gobierno anterior dice que hay el tipo de aulas que precisa el grado entiendo que responde a que han hecho un estudio. Pero yo no he hecho esa inspección ni he ido a comprobarlo, porque no tengo las llaves de la Laboral. Es un edificio del Principado, no del Ayuntamiento».

Pese a ser el titular de las instalaciones, durante todo este proceso al Principado no le llegó «ningún tipo de petición» para poder ofrecerlas como sede del pretendido grado de Deporte en la propuesta formal presentada a la Universidad, según apuntan fuentes socialistas. Añaden que «no es cierto» que los espacios propuestos para albergar estos estudios no estén siendo utilizados actualmente por nadie y que la aportación municipal de un millón de euros incluida en el proyecto del anterior gobierno municipal de Foro «es insuficiente tanto para adecuar las instalaciones de la Laboral a las necesidades del grado como para mantenerlas».