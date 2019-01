El Coto convocará la próxima semana sus primeras elecciones vecinales en 45 años Óscar Piñera, frente al local de la asociación vecinal. / AURELIO FLÓREZ Tras la marcha de Óscar Piñera en julio, los vecinos reclaman desde hace tiempo la formación de una nueva junta directiva PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 11 enero 2019, 02:27

Siete meses después de que el histórico presidente vecinal de El Coto, Óscar Piñera, abandonase su cargo, el barrio cuenta ya con una fecha fija para la convocatoria de las primeras elecciones en 45 años. Será la próxima semana cuando se desvelen los nombres que competirán por la presidencia de uno de los barrios más activos en el plano asociativo de la ciudad. Unos candidatos cuya identidad se desconoce por el momento pero que ya trabajan en la configuración de sus respectivos equipos.

Lo que es seguro es que el barrio contará con una nueva junta directiva este mismo mes, algo que los vecinos llevaban reclamando desde que finalizó el verano. «Sin representación vecinal perdemos fuerza a la hora de reivindicar aspectos municipales», afirman desde El Coto, donde nadie ha conocido otro presidente que no fuese Piñera, uno de los principales culpables del desarrollo experimentado por la zona durante las dos últimas décadas y quien, a sus 84 años, no había abandonado antes su cargo ante la falta de reemplazo. «Todos los que en algún momento han optado a presidir el barrio tenían intenciones ocultas que no estaba dispuesto a permitir», confesaba a EL COMERCIO tras confirmarse su retirada.

Se abría así en el barrio un proceso de vacío en la presidencia vecinal que promete llegar a su fin a lo largo de este mes de enero. «Queremos hacer las cosas bien y que quien salga elegido sea por consenso y porque esté dispuesto a pelear por los asuntos que interesan al barrio», advierten desde El Coto, donde algunos vecinos ya se aventuraban ayer a citar varios posibles candidatos.