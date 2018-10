Couto: «El convenio del plan de vías está listo para firmar»

El portavoz del gobierno local, Fernando Couto (Foro), aseguró ayer que si no se aprueba en este mes el convenio de Gijón al Norte sobre el plan de vías, «es que no hay voluntad política de firmarlo». Couto indicó que en el Ayuntamiento no han tenido «ninguna notificación formal» por parte del actual Ministerio de Fomento de que el convenio no vaya a firmarse, motivo por el que se han seguido «dando pasos» para el desarrollo del proyecto, como es la consignación en el proyecto de presupuestos de 2019 de 1,4 millones de euros para el inicio de obras, correspondiente al 25% de participación municipal en la sociedad Gijón al Norte.

«Está todo previsto para que se pueda firmar y formalizar», defendió, para reconocer, no obstante, que hay noticias «contradictorias» que dan a entender que parece que el asunto «se está enfriando».

Recordó, a este respecto, que mañana viernes el Consejo Social de la ciudad tiene previsto posicionarse en cuanto a la exigencia de la firma del convenio y el desarrollo del plan de vías. Es más, indicó que el día 31, de no firmarse, será cuando se reivindique en la calle.

«El convenio está listo para firmarse», insistió, antes de apuntar que éste tiene «todos los parabienes» del Ministerio de Fomento -con referencia al anterior del PP- y del resto de administraciones implicadas.

Es por ello, que ha pedido «dejar de enredar» sobre esta cuestión, al tiempo que ha remarcado que el propio convenio ya contempla cómo hacer los ajustes precisos si hay que modificar el presupuesto estimado inicialmente. Señaló, asimismo, que en su día fueron Fomento y Adif quienes marcaron los plazos de ejecución y redactaron el convenio. De hecho, recodó que el propio consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, llegó a indicar « que lo técnico no empañe lo político», al sumarse al acuerdo sobre el plan de vías que no fue posible con su antecesora Belén Fernández.