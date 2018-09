Couto: «La ZALIA tendrá problemas serios si Puertos del Estado no pone su parte» Fernando Couto analizó anoche la actualidad municipal, en el inicio del curso político, en el programa 'La Lupa' de Canal 10. / ARNALDO GARCÍA Entrará en situación concursal si Fomento no aporta este mes cuatro millones para la deuda a corto plazo | «Con el plan de vías estamos esperando. Nos dijeron que no se movía nada y que el convenio se firmaría este mes o en octubre» MARCOS MORO GIJÓN. Miércoles, 12 septiembre 2018, 02:17

El portavoz del gobierno local, Fernando Couto, aseguró ayer en el programa 'La Lupa' de Canal 10 de que la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) se encuentra en una «situación financieramente límite». La entidad participada por el Principado y los ayuntamientos y los puertos de Gijón y Avilés entrará en situación concursal y en causa de disolución si en los próximos días no es capaz de atender obligaciones a corto plazo por un importe de 4 millones de euros.

En una entrevista de apertura del curso político, Couto remarcó que «la ZALIA tendrá este mismo mes problemas muy serios si Puertos del Estado -y por extensión el Ministerio de Fomento- no pone la parte que le corresponde» según su participación accionarial en la sociedad, que es del 45%. «El Ayuntamiento de Gijón y el Principado no pueden poner más y el Ayuntamiento de Avilés no paga. La única solución es que Fomento ponga dinero, esos cuatro millones». En este punto el primer teniente de alcalde gijonés recordó que recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez acordó condonar 350 millones de euros al puerto de Valencia.

A preguntas de Juan Neira, Couto lamentó que la ZALIA se ha convertido en una especie de 'agujero' que desde el año pasado condiciona la capacidad financiera del Ayuntamiento por el diseño del plan de inversiones de la Zona Logística hace más de una década. En cumplimiento de un compromiso por escrito aprobado en 2013, el Consistorio gijonés tendrá que abonar hasta 2023 más de 13 millones de euros para hacer frente a la parte que le corresponde de préstamos participativos en favor de esta entidad.

Couto afirmó que «las cosas con la ZALIA van a peor» porque sigue «el problema de fondo», que es que este área industrial, sobre el que existe acuerdo político para reducir su superficie a la mitad, «sigue sin tener accesos construidos y solo hay luz precaria para dos o tres naves». «No hay una oferta comercial atractiva para que se instalen empresas y los precios están por encima del mercado», señaló. Por ese motivo, a su juicio, no se venden parcelas, algo que espera que empiece a cambiar en el próximo mandato.

Respecto al problema de la falta de suministro eléctrico, cuya solución requiere de una inversión regional para construir una subestación, indicó que el consejero Fernando Lastra le reconoció que «no encuentra camino desde el punto de vista presupuestario» desde el área de Economía y Hacienda de su propio Ejecutivo para atender esa demanda.

En relación con plan de vías, Couto explicó que la actitud del equipo de gobierno es «la de estar en silencio, escuchando, esperando que cumplan lo que nos dijeron: que no se movería nada de lo aprobado y que el nuevo convenio se firmaría como muy tarde este mes o en octubre». Se congratuló de que Adif tenga en previsión lanzar varias licitaciones de proyectos de aquí a final de año, pero también constató que se están produciendo «retrasos» por el cambio de Gobierno en Madrid. En el caso de la demora con la rúbrica del convenio, que debe ser aprobado antes por el Consejo de Ministros, explicó que ésta se justificó para hacer mejoras formales con el Ministerio de Hacienda. Couto espera que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, acuda en breve a la ciudad para firmar el nuevo marco financiero del plan de vías para que «tenga todos los parabienes políticos y legales. Podría ser el próximo día 18 si al final acude a presidir una jornada sobre el Corredor Atlántico en el recinto ferial Luis Adaro.

En lo que concierne al Plan General de Ordenación (PGO) expresó su confianza en que el documento estará de vuelta en el Ayuntamiento con informe favorable de la CUOTA este mismo mes o a principios de octubre. Couto da por seguro que la aprobación definitiva llegará antes de que finalice el año. «Mucha gente espera que la normativa urbanística se aclare para hacer sus inversiones y desbloquear proyectos que llevan años parados», remarcó.

Sobre el grado de Deportes, señaló que Gijón reforzará su candidatura hoy cuando el Consejo de Gobierno del Principado aprobará la cesión de las instalaciones deportivas de la Laboral por 50 años. Couto explicó que el plan financiero prevé una inversión de 1,1 millones en 2019 para una primera fase de obras en esa zona.

También se refirió Couto a las novedades introducidas en las bases de las nueva convocatoria de la renta social, de las que la principal es el establecimiento de un máximo anual para estas ayudas de 2.500 euros. «Las medidas se han consensuado con la Unión de Comerciantes. Creemos que hay que poner un límite, llegar a un punto de equilibrio, para que no pase como con el salario social autonómico, cuyo gasto se ha disparado».

Respecto a la constitución de la comisión de investigación del 'caso Enredadera' el próximo día 18 y una posible comparecencia en ella de Francisco Álvarez-Cascos, fue rotundo: «Es ridículo que Cascos venga a dar explicaciones por algo intrascendente, pero decide venir tendrá una intervención brillante».