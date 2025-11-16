El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel Llanos Morán, presidente de la federación vecinal de la zona rural 'Les Caseríes'. JOSÉ SIMAL

Miguel Llanos Presidente de la federación vecinal de la zona rural 'Les Caseríes'

«No me creo nada. El vial de Jove estaba firmado y se anuló en 5 minutos»

«No se pueden llenar la boca hablando de salud y que esté parado el tema del tráfico en Príncipe de Asturias. Es muy fácil vender política»

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Tras las segunda manifestación de los vecinos de la zona oeste en Cuatro Caminos y sin una contestación por parte del Ministerio de Transportes, la ... lucha por los nuevos accesos del Puerto continua. Miguel Llanos Morán (Gijón, 1964) presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural 'Les Caseríes', asegura que los camiones de la avenida Príncipe de Asturias van a salir «sí o sí».

