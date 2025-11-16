Tras las segunda manifestación de los vecinos de la zona oeste en Cuatro Caminos y sin una contestación por parte del Ministerio de Transportes, la ... lucha por los nuevos accesos del Puerto continua. Miguel Llanos Morán (Gijón, 1964) presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural 'Les Caseríes', asegura que los camiones de la avenida Príncipe de Asturias van a salir «sí o sí».

–Tras el vial de Jove fallido y, después de un año sin un proyecto encima de la mesa, parece que están en la casilla de salida. ¿Es el día de la marmota?

–Así es. Está claro que nos están dando vueltas y toreando desde hace ya un montón de años. Lo que hay que hacer es tomar medidas mucho más contundentes, porque de primera mano no tenemos nada encima de la mesa. Salía Barbón el otro día diciendo que en breve se sabría algo del proyecto, pero no tenemos nada y no creemos que sea un proyecto tan complicado para que se alargue tanto en el tiempo. A ver si al final la noticia es que se queda todo como está. Porque claro, las noticias pueden ser buenas o malas.

–Sobre el desdoblamiento de Lloreda-Veriña y la humanización de la avenida Príncipe, ¿qué piensa?

–Que lo que queremos tener encima de la mesa es un proyecto. El mejor para parar el tráfico de Príncipe de Asturias. Pero es que ahora mismo no tenemos nada ni para estudiar, ni opinar, ni decidir porque no hay nada.

–El consejero afirmó que se licitarían dichos proyectos en 2026.

–Convencido lo puede decir él. Es política. Nosotros no nos dedicamos a la política. También estaba firmado el vial de Jove y en cinco minutos se anuló, así que no nos creemos ya las palabras porque llevamos años engañados.

–¿Cómo es el ambiente que se respira entre los vecinos?

–Pues es un ambiente de crispación. A nadie le gusta que le toreen ni que se rían de uno. Además este es un tema muy grave e importante. Estamos hablando de la salud de la gente.

–¿Cómo afectaría que los camiones se desviaran por el túnel de Aboño sin tener el desdoblamiento de Lloreda-Veriña?

–Lo primero es que hay que abrir el túnel de Aboño. No creo que pueda abrirse de un día para otro. Y lo segundo, lo que hablamos, son disparos al aire y politiqueo para quedar bien. Es todo decir «se va a hacer», pero es que así llevamos más de 20 años.

–¿Qué le están pareciendo las concentraciones vecinales de La Calzada?

–Está bien empezar con reivindicaciones, salir a la calle y que se note la presencia, pero creo que si no tenemos en breve una propuesta encima de la mesa, las protestas y las acciones deben ser mucho más contundentes. Porque no pueden seguir riéndose de la ciudadanía después de un proyecto que paralizaron ellos.

–Otros presidentes vecinales hablan de ir a Madrid.

–Hay que hablarlo. Nosotros siempre estamos en contacto con la FAV y, en lo que se decida, si estamos de acuerdo lo apoyaremos.

–Hablando de la FAV, el próximo día 20 han convocado una mesa de participación abierta a grupos políticos y sindicatos, ¿ve desde su federación apoyo local?

–El problema es que el Ayuntamiento está de acuerdo y nos apoya en todo, pero no está en sus manos tomar las decisiones. Todo recae en el Principado junto con el Ministerio de Transportes.

–¿Cómo afecta esta situación en el día a día de la zona rural?

–Directamente nos afecta a alguna parroquia como puede ser Veriña, Poago o Serín, entre otras. Pero claro, la zona rural anda también por toda la zona urbana de Gijón. Nos afecta, no tanto como a los vecinos de La Calzada, pero claro que nos afecta.

Proyecto en firme

–¿Qué reivindicación hacen para que los nuevos accesos no acaben en otro vial de Jove frustrado?

–Queremos tener un proyecto en firme que podamos estudiar y que cuando estemos de acuerdo reunirnos con el Ministerio y que se ejecute a la mayor brevedad posible. No queremos palabras ni postureos, queremos hechos.

–¿Qué modelo de acceso considera que sería el más razonable?

–Tras la negativa al vial de Jove, pensábamos que, con restricciones y haciendo un estudio medioambiental, la mejor solución podía ser esa: pasar por Aboño. Siempre con las condiciones necesarias: desdoblar la carretera, habilitar el túnel de Aboño... Pero claro, es nuestra percepción desde fuera, no somos expertos. A bote pronto consideramos que es la mejor opción al no haber soterramiento, claro. Aunque estamos abiertos a estudiar cualquier proyecto.

–Había un compromiso de reinvertir 300 millones en Gijón.

–Se supone. No nos creemos nada porque ya nos engañaron muchísimas veces.

–Si tuviera opción ¿qué le diría al Principado y al Ministerio?

–Que no se les puede llenar la boca hablando de medio ambiente o la salud de las personas y tener todo esto parado años y paños. Es muy fácil hablar y vender política, pero los ciudadanos somos los que al final les vamos a responder en las urnas, estoy seguro.

–¿Cuál es el escenario que más teméis para Gijón?

–Que se quede todo como está. Pero les aseguramos que eso no lo van a conseguir. Que tengan muy claro que el tráfico de Príncipe de Asturias va a salir sí o sí.