Los críticos de la Agrupación Artística llaman a «boicotear» el festival de mañana

El sector crítico de la Agrupación Artística Gijonesa ha llamado al «boicot» a la actuación que cada viernes se lleva a cabo en las instalaciones que la entidad tiene en la calle Severo Ochoa. «No vamos a actuar. Si no nos dejaron ensayar el martes no habrá actuación el viernes». Así de contundente se manifestaba ayer José María Oliva, ex director artístico y portavoz del grupo de dimisionarios en contra de la actual dirección.

Otras actuaciones no se suspenderán, como la que tendrá lugar esta tarde en el Ateneo La Calzada. En ella presentarán un popurrí de canción española, ligera o danza clásica. «En estas actuaciones que realizamos fuera de la sede no podemos fallar», declaró Oliva. «Vamos a seguir con las protestas pero de un modo más tranquilo. No queremos que vuelva a pasar lo del martes, donde todos perdimos los nervios», reconoció. «Esto hay que resolverlo bien, al presidente le tenemos todos mucho cariño y no queremos que salga por la puerta de atrás», anotó.