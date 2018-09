Los críticos del PSOE local presentarán otra alternativa contra Ana González Ana González. / P. UCHA La propuesta oficialista les parece «impresentable», y su elegido podría ser el concejal José Ramón García 'Monchu' MARCOS MORO GIJÓN. Miércoles, 26 septiembre 2018, 03:22

«Si no hay acuerdo iremos con todo». El sector crítico del PSOE gijonés plantará batalla en las primarias si la ejecutiva local sanchista mantiene como única candidata a la Alcaldía a Ana González y no se aviene a pactar un nombre alternativo al de la exconsejera y exconcejala de Educación del Principado. Fuentes de la corriente que no apoyó a Iván Fernández Ardura como secretario general, y que se quedaron a tan solo 27 votos de la victoria, aseguraron ayer que la propuesta del sector oficialista, ratificada el pasado lunes, «es impresentable».

Los críticos cuestionan la elección de González «no por su falta de capacidad para gestionar, sino porque no es la persona idónea» para la tarea que el PSOE tiene por delante para intentar recuperar la Alcaldía de Gijón después de ocho años.

«No tiene vinculación con la ciudad. Es una candidata pensada en clave interna, no en la idea de recuperar la confianza ciudadana», remarcan desde este sector de la militancia, que mantuvo conversaciones ayer mismo con Ardura para hacerle ver su «error».

González presentará su precandidatura en la Casa del Pueblo esta tarde, a las 18 horas La directora del Colegio Cervantes se retiró de la carrera al no lograr ser la candidata de consenso El sector crítico rechaza la «falta de vinculación con Gijón» de la exconsejera

«Hasta ahora hubo paz, porque nosotros quisimos que la hubiera y no hicimos oposición, pero si llevan la situación al límite tendrán que tener algo enfrente», advierten desde esta corriente. Ayer el concejal José Ramón García 'Monchu' recogió la documentación necesaria para poder hacer efectiva una precandidatura, incluso la suya, siempre antes de las 22 horas de hoy (cuando se cierra el plazo).

Por su parte, Ana González presentará esta tarde en la Casa del Pueblo, a las 18 horas, su precandidatura para las primarias ante los medios de comunicación. Ayer también trascendió que Ángeles García 'Geles' directora del colegio público Miguel de Cervantes y medalla de plata de la ciudad en 2012 se retira ante la contienda interna que se avecina. El motivo es que ella, que no está afiliada al partido aunque se identifica plenamente con sus valores, condicionó su actitud a lograr ser una candidata de consenso y de integración de todas las sensibilidades. Al presentarse Ana González, automáticamente renunció.

Traición a la militancia

También ayer se hizo público un comunicado de un grupo de militantes socialistas de Gijón, «identificados con el proyecto político de Pedro Sánchez y Adrián Barbón», difundido para «denunciar públicamente la usurpación de la posibilidad de haber votado a quien será la candidata da las primarias socialistas en representación del sector oficial y la traición así a la voz de la militancia» en la reunión del lunes. «Nos encontramos ante una reunión que tras la intervención de Iván Ardura, secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, se convirtió en una aclamación a Ana González, impidiendo que otros destacados miembros , que tenían intención de postularse a las primarias en representación de nuestro sector del partido y que sus nombres ya habían salido a la palestra, pudiesen hacerlo ante la falta de votación, que se solicitó y fue negada». Ardura destacó que el comunicado es «anónimo» y su contenido «no es cierto».