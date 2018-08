«La playa es una maravilla, ideal para ir con niños» El crucero 'Independence of the Seas', desde la playa. / DANIEL MORA Unos 4.000 turistas que viajan en el crucero 'Independence of the Seas', encantados con su escala en la ciudad COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Jueves, 9 agosto 2018, 00:45

«¿Cómo se llama este lugar, Gijón o Xixón?». Esta era la pregunta más repetida entre los miles de turistas que llegaron ayer a la ciudad a bordo del crucero 'Independence of the Seas', procedente de Southampton y que hoy atraca en Bilbao. «De las dos maneras. Gijón en español. Xixón en asturiano», les respondían desde el punto de información, instalado en la plaza del Marqués y también los propios gijoneses que paseaban por la calle. «Xixón, entonces», confirmaban parte de los visitantes, al mismo tiempo que levantaban el dedo pulgar en señal de asentimiento. Una palabra que les era mucho más fácil pronunciar.

Durante toda la mañana los turistas, la mayoría ingleses aunque también había muchos asiáticos y norteamericanos, fueron llegando en autobuses hasta la plaza del Marqués desde El Musel. Los autocares transportaron, en turnos, a casi el total de los 4.490 pasajeros del barco. Pocos fueron los que se quedaron a bordo y unos cuatrocientos optaron por excursiones a otros lugares de Asturias.

«Algunos se han quedado en el crucero para disfrutar de todos los lujos de cubierta. Pero la gran mayoría prefirió visitar la ciudad», detalló Chantal Rodríguez, miembro del equipo de restauración del 'Independence of the Seas'. «También varios trabajadores hemos decidido conocer Gijón para desconectar», añadió. La tripulación está formada por 1.400 personas. Rodríguez, que vive en México y lleva trabajando en el crucero cinco meses, aprovecha las escalas para conocer diferentes lugares. Tras explorar Cimavilla y pararse en la boutique del Sporting -fiel a la promesa que le hizo a un amigo de adquirir un producto del equipo de fútbol de cada ciudad que visitase-, decidió relajarse en una terraza antes de volver al trabajo. «No me ha dado tiempo a conocer mucho, pero es una ciudad muy bonita», valoró. «Lo que más me ha impresionado ha sido esa combinación histórica y moderna que se puede ver en la arquitectura. Por ejemplo, un castillo y al lado un edificio enorme y de cristal», señaló haciendo referencia al palacio Revillagigedo y al edificio Rey Pelayo. La arquitectura fue una de las características más valoradas por los pasajeros. Y, sin duda lo que más gustó fue la playa. «Es muy bonita, además se ve muy limpia e ideal para ir con niños», indicó Kerrie Anning, que paseaba junto a sus hijos por el Muro. «El agua está limpia y el ambiente es animado y relajado al mismo tiempo», expresó, a su vez, Sam Gately, que disfrutaba del paisaje junto a toda su familia. Pasear por la playa y por la punta de Lequerica, relajarse en una terraza y comprar souvenirs, fueron los planes más habituales para los viajeros. Aunque hubo quién se animó a explorar un poco más por libre, y descubrió «autenticas maravillas», como Chris Nylie que caminando solo por el cerro se topó con la escultura del 'Elogio del Horizonte' y quedó gratamente sorprendido. Tras contemplarlo durante un tiempo y comprarse una postal «para recordarla», volvió al barco muy ilusionado por su 'descubrimiento'. Otros turistas optaron por la visita guiada por la ciudad y hubo quien se animó a recorrerla en bicicleta. «Me parecía una manera diferente y original de hacer turismo», explicó Julie Brown.

Entre los destinos más comunes: las tiendas de calzado, souvenirs, lotería y estancos; el autobús turístico, la Laboral y el Jardín Botánico. Así como los lugares para «beber sidra y comer fabada».