Cruz Roja recogerá juguetes que espera entregar a mil familias

La campaña 'Sus derechos en juego', impulsada por Cruz Roja por sexto año, tendrá como objetivo «la recogida de juguetes no bélicos y no sexistas, importante para la sensibilización y la educación», asegura Alba Romero, directora de Cruz Roja Juventud Asturias. La idea es «superar los 950 niños ayudados el año pasado para llegar a los mil» en toda la región. «La infancia es el colectivo que más nota la necesidad, hasta el 18% de los niños no tiene juguetes en sus hogares», explica Romero. Este proyecto también tendrá base en Gijón, con el objetivo de llegar a 75 familias del concejo. Para ello cuentan con la colaboración de diversas asociaciones como el Club de Ajedrez Gijón 64 o el Club Balonmano Gijón. Los juguetes se podrán donar de forma presencial en las quince oficinas locales de Cruz Roja de lunes a viernes.