Casi una de cada cuatro plazas de alojamiento en Gijón son ya de pisos turísticos Una mujer pasa con su perro delantede un edificio con pisos turísticos en el barrio del Carmen. / ARNALDO GARCÍA De las 673 viviendas de este tipo tramitadas en los últimos cuatro años 225 están localizadas en el centro, 108 en La Arena y 43 en Cimavilla MARCOS MORO GIJÓN. Lunes, 21 octubre 2019, 01:41

Casi una de cada cuatro plazas de alojamiento turístico en la ciudad corresponden ya con pisos privados que se ofertan como viviendas de uso turístico (VUT). El Ayuntamiento tiene contabilizados 673 domicilios particulares reconvertidos en pisos turísticos hasta mediados de octubre en su oficina de Te-Crea. El aumento de propietarios que han dado de alta sus casas para poder alquilar a turistas como si de un hotel se tratase ha sido exponencial desde agosto de 2016, año en que se creó el Registro de Actividades Turísticas del Principado para su control y legalización: 23 en 2016, 176 en 2017, 263 en 2018 y este año, 211.

Divertia aplica en sus estadísticas un coeficiente de 3,48 plazas por VUT, con lo que la capacidad de esta nueva modalidad de alojamiento llegaría actualmente a 2.344 en Gijón. No obstante, desde otros sectores se eleva la media a cinco plazas por piso turístico, lo que variaría el cálculo a 3.365 plazas de esta fórmula de alquiler vacacional que compite con la hotelería tradicional.

Con la suma de las plazas de los dos últimos hoteles que han abierto en el último año, El Môderne (94 plazas) y Los Campones (65 plazas) la oferta global de alojamientos turísticos existente en la ciudad es de 10.126 plazas que resultan de sumar 5.462 plazas hoteleras (hoteles, apartamentos turísticos, hostales y pensiones) y 4.664 extrahoteleras (albergues, casas de aldea, viviendas vacacionales y casas rurales, las propias VUT y los camping). Con estos números el peso de las VUT, contabilizadas como 2,48 plazas por vivienda como hace Divertia, sería del 23,14% respecto a la oferta conjunta. En cambio si se considera que cada VUT equivale a cinco plazas la cifra global de plazas de alojamiento turístico se elevaría a 11.147 (5.462 hoteleras y 5.685 extrahoteleras) y la repercusión de los pisos turísticos sería en ese supuesto mayor, del 30%.

Sea como fuere, de las 673 viviendas de este tipo tramitadas por el Ayuntamiento en los últimos cuatro años 225 se localizan en calles del centro urbano. Le sigue en número La Arena, con 108, y Cimavilla, con 43. También hay 35 en La Calzada y otras 30 en El Llano.

Sin limitaciones por el PGO

El Plan Generación de Ordenación (PGO) aprobado en febrero finalmente no establece límites en su normativa para abrir nuevos pisos turísticos. Aunque el equipo redactor había valorado seguir el modelo de ciudades como Bilbao y restringir la implantación de este tipo de viviendas de alquiler en primeras plantas de edificios, para aislarlas del resto de vecinos, al final se ha desechado en la redacción final y las VUT (si no rebasan los 600 metros cuadrados de superficie construida) se rigen por la normativa de la categoría de vivienda y se diferencian del alojamiento tipo hostal, pensión y hotel, que ese si tiene limitaciones para instalarse en plantas de piso de edificios.

No obstante, hay modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos que afectan a las VUT y que se introdujeron por el Real Decreto Ley de alquileres de marzo de este año. Las comunidades de vecinos pueden poner limitaciones a este tipo de pisos con el acuerdo de las tres quintas parte de los propietarios.

El único requisito que pone el Ayuntamiento actualmente para el alta de una vivienda de uso turístico, desde el punto de vía urbanístico, es que se alquile de forma íntegra y no por habitaciones (además de que el inmueble ya sea una vivienda). Por ello, los interesados únicamente tienen que comunicar el carácter de uso turístico de la vivienda, presentando un impreso de comunicación ambiental acompañado un plano de la vivienda y la escritura de la misma. La Administración que otorga el carácter turístico de la vivienda es el Principado, a través de la consejería correspondiente, quien pide a los interesados el cumplimiento de una serie de requisitos que trascienden el ámbito urbanístico. Por ejemplo, tener un seguro de responsabilidad civil y cédula de habitabilidad, que no exista prohibición de los estatutos de la comunidad.

En la ciudad están abiertas cuatro de cada diez VUT de Asturias. Actualmente, en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, tras la presentación de la declaración responsable correspondiente, constan en Asturias 1.608 viviendas, de las que 660 pertenecían a Gijón. Le siguen en el ranking Llanes (247), Oviedo (232), Cangas de Onís (65) y Ribadesella (58). La diferencia con la cifra del concejo gijonés, según explican desde el Principado, puede ser por tres razones. Personas que regularizan su situación en el Ayuntamiento pero no solicitan la regularización en Turismo porque no saben que son dos trámites diferentes. Solicitudes que se hayan denegado porque, a pesar de tener licencia, no cumplieran los requisitos exigidos por la normativa turística. Y personas que hayan ejercido la actividad y se hayan dado de baja en Turismo pero no hayan solicitado la revocación o anulación de la licencia.