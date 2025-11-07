Un cubano usuario de la Cocina Económica de Gijón: «Que Dios les bendiga» La Asociación Gijonesa de Caridad puso rostros al acto inaugural de la exposición que repasa en el paseo de Begoña sus 120 años de historia

Adrián Ausín Gijón Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:25 Comenta Compartir

La Cocina Económica puso este viernes rostros a su tarea en el acto de presentación de la muestra que repasa, en doce paneles instalados en Begoña, sus 120 años de vida. «Yo vine de La Habana huyendo de los terremotos que asolan mi patria y agradezco de ustedes su acogida y buen trato y el hecho de que se adapten a la personalidad de todos. Que Dios bendiga Asturias», dijo emocionado Francisco Valdés. Le dio la réplica sor Mar, una de las Hijas de la Caridad, que hace posible el funcionamiento de la entidad: «Además de atender sus necesidades, es importante que estas personas sientan que están en un espacio seguro y perciban una mirada que les permita sentirse únicas y diferentes, y recuperar su dignidad». La voz del voluntariado la puso Carlos Meana, quien ayuda a pelar patatas, fregar o poner las mesas desde hace más de diez años «porque es entretenido», aseguró. «Me lo paso bien, reímos todos un poco y si ayudas a la gente, mejor que mejor». El jefe de cocina, Daniel Salinas, completó los perfiles que tomaron el turno de palabra: «Llevo dos años, hacemos cada plato con cariño y damos una sincera atención a quien lo necesita».

Antes de los testimonios, Ángel Mato, autor de los textos de la exposición, realizó un notable y rápido repaso por la rica historia de la Asociación Gijonesa de Caridad, que calificó como «ejemplo de la solidaridad histórica de esta ciudad» e inconfundible «seña de identidad». Alabó además su «capacidad de adaptación a las necesidades: comer, dormir, sufragar billetes de vuelta, pagar enterramientos, abrirse a la atención infantil y hoy, la migración, los mayores, la gente desubicada...».

«Ayudas no tangibles»

El presidente de la entidad, Ignacio Blanco, hizo hincapié en que fuera fundada por ciudadanos particulares en 1905 y destacó la necesidad histórica de la Cocina Económica del respaldo financiero del Ayuntamiento, «una pieza clave para nosotros», con especial alabanza al «notable incremento» de las ayudas de la Concejalía de Servicios Sociales dirigida por Guzmán Pendás. El edil popular tomó el relevo recordando primero que Blanco fue profesor suyo y ya entonces, «nos enseñó números y letras, y también humanidad».

Además de hambre, Pendás habló de soledad, escuchas, abrazos, dignidad... «ayudas no tangibles» en las que, prometió, su concejalía seguirá volcándose. El convenio, resaltó, se ha incrementado de forma sustancial «y lo seguirá haciendo con el compromiso, cómo no, de reforzar el comedor social en 2026». Todo ello bajo una idea: «Juntos seguiremos mejorando vidas».