El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Guzmán Pendás, Ignacio Blanco y miembros y colaboradores de la Asociación Gijonesa de Caridad posan junto a la exposción que repasa en Begoña sus 120 años de historia. JOSÉ SIMAL

Un cubano usuario de la Cocina Económica de Gijón: «Que Dios les bendiga»

La Asociación Gijonesa de Caridad puso rostros al acto inaugural de la exposición que repasa en el paseo de Begoña sus 120 años de historia

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:25

Comenta

La Cocina Económica puso este viernes rostros a su tarea en el acto de presentación de la muestra que repasa, en doce paneles instalados en Begoña, sus 120 años de vida. «Yo vine de La Habana huyendo de los terremotos que asolan mi patria y agradezco de ustedes su acogida y buen trato y el hecho de que se adapten a la personalidad de todos. Que Dios bendiga Asturias», dijo emocionado Francisco Valdés. Le dio la réplica sor Mar, una de las Hijas de la Caridad, que hace posible el funcionamiento de la entidad: «Además de atender sus necesidades, es importante que estas personas sientan que están en un espacio seguro y perciban una mirada que les permita sentirse únicas y diferentes, y recuperar su dignidad». La voz del voluntariado la puso Carlos Meana, quien ayuda a pelar patatas, fregar o poner las mesas desde hace más de diez años «porque es entretenido», aseguró. «Me lo paso bien, reímos todos un poco y si ayudas a la gente, mejor que mejor». El jefe de cocina, Daniel Salinas, completó los perfiles que tomaron el turno de palabra: «Llevo dos años, hacemos cada plato con cariño y damos una sincera atención a quien lo necesita».

Antes de los testimonios, Ángel Mato, autor de los textos de la exposición, realizó un notable y rápido repaso por la rica historia de la Asociación Gijonesa de Caridad, que calificó como «ejemplo de la solidaridad histórica de esta ciudad» e inconfundible «seña de identidad». Alabó además su «capacidad de adaptación a las necesidades: comer, dormir, sufragar billetes de vuelta, pagar enterramientos, abrirse a la atención infantil y hoy, la migración, los mayores, la gente desubicada...».

«Ayudas no tangibles»

El presidente de la entidad, Ignacio Blanco, hizo hincapié en que fuera fundada por ciudadanos particulares en 1905 y destacó la necesidad histórica de la Cocina Económica del respaldo financiero del Ayuntamiento, «una pieza clave para nosotros», con especial alabanza al «notable incremento» de las ayudas de la Concejalía de Servicios Sociales dirigida por Guzmán Pendás. El edil popular tomó el relevo recordando primero que Blanco fue profesor suyo y ya entonces, «nos enseñó números y letras, y también humanidad».

Además de hambre, Pendás habló de soledad, escuchas, abrazos, dignidad... «ayudas no tangibles» en las que, prometió, su concejalía seguirá volcándose. El convenio, resaltó, se ha incrementado de forma sustancial «y lo seguirá haciendo con el compromiso, cómo no, de reforzar el comedor social en 2026». Todo ello bajo una idea: «Juntos seguiremos mejorando vidas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  3. 3 La directora de la Guardia Civil desata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  5. 5 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  6. 6

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  7. 7 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  8. 8 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  9. 9 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»
  10. 10

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un cubano usuario de la Cocina Económica de Gijón: «Que Dios les bendiga»

Un cubano usuario de la Cocina Económica de Gijón: «Que Dios les bendiga»