«Cuento la historia como me divierte y como me gustaría oírla» Concostrina, ayer. / ARIENZA La periodista Nieves Concostrina recibió le premio al Fomento de la lectura «por su capacidad divulgadora» y presentó su último libro JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Sábado, 15 junio 2019, 02:52

En la que fue sin duda la presentación más multitudinaria de la feria, la periodista especializada en historia Nieves Concostrina recibió ayer el premio Fomento a la lectura. La concejala Montserrat López le entregó el galardón «por su capacidad divulgadora y por la manera en que aborda la historia, con sus peculiares enfoques y sentido del humor».

«Yo lo que hago es simplemente contar la historia como me parece más divertido y como me gustaría que me la contaran a mí», aseguró tras recibir el galardón. Recordó que Unamuno y Alfonso XIII no se soportaban. «Sin embargo, cuando el escritor recibió un premio de manos del monarca dijo: 'Gracias por este premio que sin duda merezco'. Alfonso XIII le recriminó que normalmente los premiados suelen decir que no lo merecen. A lo que Unamuno replicó: 'Y tienen razón'». Concostrina no quiso entrar en polémicas y asumió que quien se lo otorgaba sin duda pensará que lo merece.

Ante el entregado público de la carpa número uno, rememoró cómo tras la desaparición de Diario 16 debió buscar trabajo junto a su marido, Jesús Pozo, y encontraron una revista del sector funerario. «Vimos el Hola y propusimos llamarla Adiós, el consejo de administración se quedó tan desconcertado que lo aprobaron», aseguró. Con esas historias de muertos empezó en Radio 5.