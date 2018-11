Cuentos para niños y no tanto El narrador oral y escritor Pablo Albo. / NURIA PÉREZ Pablo Albo presenta mañana sus «historias de papel en vivo» en El Bosque de la Maga Colibrí dentro del Aula de Cultura de EL COMERCIO ÁNGELA RODIL GIJÓN. Jueves, 22 noviembre 2018, 02:36

«Es un espectáculo familiar. En él no me dirijo únicamente a los niños, sino también a sus padres». El escritor y narrador oral Pablo Albo (Alicante, 1971) presenta así sus 'Cuentos de aire. Historias de papel', una mezcla de show y taller pensando para niños a partir de seis años en el que Albo promete que sus padres no van a aburrirse un ápice. La cita es mañana frente a la playa, en la librería El Bosque de la Maga Colibrí (Rufo Rendueles, 9), a las 18 horas, y cuenta con el apoyo del Aula de Cultura de EL COMERCIO.

El escritor, con más de medio centenar de libros publicados a sus espaldas, relatará «sin ningún apoyo: ni escenografía, ni música; solo palabras», porque con eso, se basta y se sobra, algunos de estos cuentos con historias de siempre que se entretejen con otras actuales y que buscan fomentar en los más pequeños el ansia de saber, de escuchar y de leer.

Dos horas después, en la misma librería pero ya para otro tipo de públicos, será el turno de 'Pálpito', una sesión de cuentos eróticos también de Pablo Albo, que se vale de cualquier anécdota, como «un encuentro fortuito en un tren o el olor a canela», para adentrarse en el deseo y sus porqués.

El autor, que ha sido traducido al inglés, al alemán, al francés, al italiano y al portugués, ha recibido dos premios Lazarillo, entre otros galardones, y tres de sus libros han aparecido en The White Ravens, la lista de los 250 mejores del mundo que realiza cada año la Biblioteca Internacional de la Juventud de Munich.

Toda esa experiencia también la compartirá en La Maga Colibrí. Será el sábado, cuando impartirá el taller 'Peligros y placeres de contar historias', a partir de las 10.30 horas. «Pretendemos pararnos a ver cómo miramos, a escuchar como nos surgen las palabras con el objetivo de conocer qué es esto de la narración oral». Las inscripciones para todas las actividades pueden realizarse en la librería o a través de la página web.