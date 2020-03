Cuentos para público infantil y adulto con Félix Albo

Dentro de las actividades de las XV Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia se han programado dos sesiones de narración oral con el narrador alicantino Félix Albo: una para público infantil en la Escuela de Comercio y otra para público adulto en el Toma 3. PUBLIRREPORTAJE Martes, 10 marzo 2020, 10:36

Sesión para público infantil (6 a 12 años). Jueves 19 de marzo. 17:30 h.

Salón de Actos de la Escuela de Comercio (C/ Francisco Tomás y Valiente, 1)

«Cuentos de cuentos» es una sesión de narración oral que se apoya en el álbum ilustrado para generar un vínculo entre el acto escénico y la lectura. El tono es dinámico, divertido y apto para todos los públicos.

Si asomaran para avistar sin avisar dragones desdentados, cocodrilos con colmillos, tortugas tartardonas o abuelas más que feroces, correrá riesgo el público de quedar engarabintintangulado y solo se podrán desengarabintintangular aquellas personas quienes en un tren encuentren a un buen desengaranbintintangulador de públicos familiares. Pero eso, ya es otro cuento.

Inscripción gratuita en http://actividades.gijon.es y cajeros ciudadanos, hasta completar aforo. Plazas limitadas.

Sesión para jóvenes y adultos. Jueves 19 de marzo. 20:30 h.

Toma 3 (C/ Marqués de Casa Valdés, 27).

Inquietud: alboroto, conmoción, desasosiego, desazón. A veces la vida nos sobresalta, nos sobrecoge, nos excita con acontecimientos a los que no les buscamos explicación, no sea que la tengan. A veces la vida nos espera con buenas historias: buenas, aunque nos provoquen un cierto alboroto. Todas las historias tienen un fantasma… pero no sólo como el que estás pensando.

Entrada libre hasta completar aforo. Plazas limitadas.

El narrador: Félix Albo

Félix Albo es un mediterráneo singular con más de veinte años de oficio en el arte de la palabra dicha. Contar historias es su profesión y lo ha hecho ya en los festivales más relevantes de toda la geografía nacional e internacional. De la mano de la ternura convoca a quienes le escuchan a un paseo que les llevará desde la carcajada sonora y sincera, al silencio abrupto por unos paisajes bocetados que, a menudo, coinciden sorprendente con nuestros paisajes más íntimos. Además le encanta compartir lo que ha aprendido del oficio, y lo que va descubriendo, así como sus ganas de mirar y jugar desde su lado pizpireto y pícaro.