Cultura suma 116.000 euros para mobiliario, fondos y personal

La junta rectora de la Fundación Municipal de Cultura, en su primera reunión desde el cambio de Corporación municipal, aprobó dos modificaciones presupuestarias por un importe total de 116.000 euros para diferentes gastos de personal, mobiliario, y adquisición de fondos artísticos. Se financiará con cargo a los remanentes de tesorería del año pasado.

En el apartado de personal la fundación debe asumir gastos sobrevenidos como la reincorporación a sus puestos de la exconcejala Ana Castaño y la exdirectora de la fundación, Raquel Huergo. Sus puestos no contaban con dotación en los últimos presupuestos al encontrarse vacantes y no estar prevista su cobertura. En lo que respecta al mobiliario, en los expedientes presentados constan desde la adquisición de una nueva mesa para la sala de conferencias del Antiguo Instituto, dado el deterioro de la actual, hasta la compra de neveras para el personal de las bibliotecas, «dado que debido a los turnos que realizan en ocasiones deben comer en el propio centro de trabajo». En cuanto a los fondos, destaca la compra de una pieza del escultor barroco gijonés Luis Fernández de la Vega (1601-1675), del que no existía ninguna obra en el Museo Casa Natal de Jovellanos.