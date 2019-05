«Cumplir los objetivos de reciclaje que pide Europa está en el tejado de cada vecino» El concejal y presidente de Emulsa, Esteban Aparicio. / DAMIÁN ARIENZA La ordenanza que obliga a separar los residuos sale adelante con la abstención de los tres grupos de la izquierda IVÁN VILLAR GIJÓN. Miércoles, 1 mayo 2019, 02:14

Tras una larga tramitación -«desde 2015 debimos presentar ya doce versiones del borrador»- el Pleno aprobó ayer de forma inicial la nueva ordenanza de residuos e higiene urbana, que entre otras cuestiones convierte por primera vez en obligatoria la separación de la basura a la hora de depositarla en los correspondientes contenedores (vidrio, papel, envases, orgánica...). Aunque se han incorporado medio centenar de enmiendas de la oposición, según el gobierno «todas las que no eran ilegales», el texto únicamente tuvo el apoyo de los concejales de Foro, PP y Cs, pues la izquierda optó por la abstención.

La oposición hizo hincapié en que no incorpora mecanismos para velar por el cumplimiento de las normas que incorpora. El PSOE criticó que su aprobación llega «cinco años después de lo que marcaba la ley», Xixón Sí Puede llegó a calificarla de «timorata y falta de ambición» e IU lamentó que «se limite a penalizar y sancionar en lugar de a ofrecer incentivos que permitan llegar a los objetivos de reciclaje a los que obliga la UE para el próximo año». Esteban Aparicio recordó que Emulsa participa a nivel europeo en «un proyecto puntero para ver cómo articular que quien menos recicle más pague». Y con respecto al cumplimiento de las exigencias comunitarias, destacó que una vez que la recogida de restos orgánicos llegue este año ya al 50% de la población «la pelota para cumplir con el horizonte europeo va a quedar en el tejado de cada una de nuestras casitas. El año pasado crecimos un 10% en prevención y en reciclaje y los gijoneses son los responsables de que Gijón sea una locomotota también en el ámbito de los residuos».

Una vez ha recibido el visto bueno mayoritario del Pleno, la ordenanza de residuos saldrá ahora a información pública durante un mes, periodo en el que cualquier persona podrá proponer cambios en su articulado. Por otra parte, ayer se dio cuenta a los concejales de la aprobación definitiva del nuevo reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales, toda vez que durante su plazo de información pública no recibió ninguna alegación. Por primera se contemplan sanciones económicas para quien incurra en comportamientos contrarios al reglamento, desde entrar sin gorro a la piscina hasta realizar cánticos «ofensivos o violentos».

La oposición aprueba un acuerdo para que se permita vender libros en las presentaciones

«Más libros, menos informes»

Por otra parte, IU logró que se aprobara por mayoría, con el apoyo de toda la oposición, una iniciativa en la que insta a permitir la venta de ejemplares en las presentaciones de libros que tienen lugar en los equipamientos municipales. Foro se abstuvo y la concejala de Cultura, Montserrat López, explicó que la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas no lo permite en lugares como la Escuela de Comercio, pese a que «sí hay espacios donde es posible» como los centros municipales de El Coto, La Arena y El Llano. «Los libros no son peligrosos, señora concejala. Llene Gijón de libros y no de informes burocráticos», replicó Ana Castaño.

El Pleno aprobó las conclusiones de la comisión sobre el 'caso Enredadera', con el voto en contra de Foro, que critica que se suprimieran las referencias expresas a que en Gijón no hubo irregularidades. «Alimentan la sospecha», protestó Aparicio.