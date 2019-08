El Cuponazo de la ONCE reparte más de nueve millones de euros en Gijón Los cupones se vendieron en Magnus Blikstad. Oviedo ha recibido 100.000 euros de uno de los premios de Segunda Categoría EL COMERCIO Gijón Sábado, 3 agosto 2019, 12:46

Gijón inicia el mes de agosto con la suerte de su lado. El Cuponazo de la ONCE ha repartido en la ciudad 9.275.000 euros en el sorteo del viernes 2 de agosto, en un Cuponazo agraciado con el premio mayor, nueve millones de euros, y 11 cuponazos más, premiados con 25.000 euros cada uno.

La vendedora de la ONCE Ana María Meana Rodríguez es quien ha llevado la suerte de la ONCE a Gijón, repartiendo esa lluvia de millones. Ana María comercializa los juegos de la ONCE en la calle Magnus Blikstad, número 38 (junto a la panadería Panrís); y en la Avenida de Portugal, número 18, (junto al Bingo Sporting).

Ana María, que lleva dos años vendiendo los juegos de la ONCE, ha arrancado a llorar de alegría cuando, esta mañana, le han comunicado que había repartido tanto dinero. Los cupones premiados los ha vendido uno a uno desde su punto de venta de la calle Magnus Blikstad y, especialmente, junto al Bingo Sporting.

100.000 euros más en Oviedo

Además, Oviedo ha recibido 100.000 euros de uno de los premios de Segunda Categoría del Cuponazo, gracias al vendedor Mauricio Toraño Diéguez, llevando la ilusión de la ONCE a la capital asturiana.

El Cuponazo de la ONCE del 2 de agosto ha repartido, además, un buen número de premios por otras siete Comunidades Autónomas. Así, en la Comunidad Valenciana ha dejado 850.000 euros; en Andalucía ha repartido 450.000 euros. Cataluña ha recibido 275.000 euros gracias a este Cuponazo; Euskadi ha sido agraciada con 265.000 euros; la Región de Murcia ha recibido 250.000 euros; Castilla-La Mancha, 125.000 euros; y, finalmente, Castilla y León, 25.000 euros.