Arturo Martínez Noval, exfutbolista y 'coach' del primer equipo y del cuerpo técnico del Sporting en el área de desarrollo personal que, además, dirige la entidad Be You, Be Different, impartirá mañana a las 20.30 en el centro de formación de la Cámara de Comercio el taller 'En la mente comienza la victoria', organizado por la Unión de Comerciantes.