David Alonso dimite como concejal de Xixón Sí Puede El edil presentaba esta mañana su renuncia al acta al portavoz Mario Suárez del Fueyo EL COMERCIO Gijón Miércoles, 9 enero 2019, 18:30

David Alonso deja de ser concejal de Xixón Sí Puede. El edil ha comunicado esta mañana al portavoz del grupo municipal, Mario Suárez del Fueyo, su dimisión y su entrega del acta del concejal. La siguiente de la lista que ocupará su puesto, si acepta, es Sara Odriosolo.

En octubre pasado, Alonso aseguraba que no estaba pensando «presentarme a las primarias ni barajando (en esos momentos) la posibilidad», aunque el concejal, uno de los más activos de la formación morada en Gijón, ha recibido numerosos apoyos animándole a disputar la candidatura a la Alcaldía al propio Suárez del Fueyo. No obstante, este especialista en infraestructuras, plan general y depuración, no lo descartaba totalmente y hablaba de diciembre para tomar una decisión definitiva «y cuando lo haga no andaré con bailes ni cambios, será una decisión en firme», afirmaba a EL COMERCIO.