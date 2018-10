David Alonso quiere ser el candidato de Xixón Sí Puede a la Alcaldía gijonesa David Alonso, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón. / PALOMA UCHA «No descarto presentarme», asegura el edil, mientras el actual portavoz, Mario Suárez del Fueyo, apunta que «mi candidatura será fruto de una decisión colectiva» CHELO TUYA Gijón Domingo, 21 octubre 2018, 14:05

La maquinaria electoral para los comicios municipales gijoneses 2019 está ya en marcha. Si durante todo el día de hoy los militantes socialistas deben pasar por la Casa del Pueblo a elegir a su candidato entre las tres opciones presentadas, Ana González, Ramón Tuero y Tino Vaquero, los de Xixón Sí Puede saben ya que, además de la previsible candidatura de su actual portavoz y secretario general, Mario Suárez del Fueyo, tendrán la opción de votar al concejal David Alonso.

En declaraciones a EL COMERCIO, Alonso ha asegurado que «no descarto presentarme», una decisión que no tendrá en firme «hasta diciembre».

Antes, explica, tienen que ocurrir tres cosas: «Primero, que a nivel familiar estemos dispuestos a pasar cuatro años más con la intensidad de estos. Segundo, valorar las condiciones del propio partido, su situación a nivel municipal y autonómico, para ver si se respetan las desavenencias, si no pasa nada por no estar de acuerdo en algo y si hay un ambiente cordial y razonable. Y, tercero, que el partido sea la herramienta para poder cambiar las cosas».

En esa última línea, explicó que «la política municipal necesita diálogo y sentido común para decidir sobre una acera, un parque, o el plan de vías» y no funciona «esto de ponernos en trincheras y tú no te mueves de aquí. Eso no lo hace la gente en la vida normal». Avanzó que, si finalmente se presenta y su opción es la elegida, lo que va a haber seguro es «diálogo y sentido común. Que cada cual entienda esto como considere».

Por su parte, Mario Suárez del Fueyo se limitó a recordar que el proceso «no llegará hasta enero» y que su candidatura «será fruto de una decisión colectiva».