David Alonso renuncia a su acta de concejal y se va de Podemos en vísperas de las primarias David Alonso, hasta ahora edil de XsP. / ARNALDO GARCÍA El edil, que hace meses manifestaba dudas sobre el trabajo del partido, suena como posible miembro de la lista de IU IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 10 enero 2019, 02:13

A unos días de que se abra el plazo de presentación de candidaturas para optar a la Alcaldía por Podemos, el edil David Alonso, que hace unos meses sonó como posible aspirante, ha presentado su renuncia al acta de concejal y la baja en el partido. «Era lo que tenía que hacer para ser consecuente con lo que pienso», fue la escueta explicación que esgrimía ayer, a la espera de comparecer hoy ante los medios para argumentar su decisión. Algunas fuentes le sitúan en una órbita próxima a IU de cara a los próximos comicios, algo que desde la formación niegan pese a destacar su valía como munícipe. Recientemente, tras su confirmación como candidato de IU, Aurelio Martín señalaba que la conformación de su lista -en cuyos primeros puestos le acompañan la concejala Ana Castaño y el expresidente del Conseyu de Mocedá Javier Suárez Llana- estaba abierta a cambios en función de sus negociaciones con Equo, con la posibilidad de incorporar también nombres independientes. La necesidad de concurrir con una lista 'cremallera' en la que se alternen hombres y mujeres, no obstante, complicaría el encaje de Alonso en los puestos de salida.

En octubre, en declaraciones a EL COMERCIO, Alonso no descartaba la posibilidad de presentarse a las primarias de la formación morada, y se ponía diciembre como fecha tope para tomar una decisión. Fijaba tres condicionantes: «Que a nivel familiar estemos dispuestos a pasar cuatro años más con la misma intensidad, que en el partido se respeten las desavenencias y que Podemos sea la herramienta para poder cambiar las cosas». Una de las cosas que más reprochaba de Xixón Sí Puede eran las posiciones frentistas, «porque eso de ponernos trincheras y decir 'no me muevo de aquí' no funciona, ni es lo que hace la gente en la vida normal». En su lugar defendía el «diálogo y el sentido común» para buscar acuerdos.

Ese carácter conciliador se vio especialmente en dos asuntos en los que trabajó codo con codo con el equipo de gobierno, hasta el punto de que la propia alcaldesa y el concejal de Urbanismo, Fernando Couto, no dudaron en reconocer públicamente su papel. Uno es el nuevo Plan General de Ordenación, cuya aprobación definitiva -prevista para el 30 de enero- no votará finalmente pese a su implicación en el mismo durante estos tres años y medio. Deja como principal impronta en el documento la 'playa verde' prevista en El Rinconín, que impide en esta zona de la ciudad nuevas construcciones junto a la costa y que fue su gran línea roja durante ese debate. También tuvo un destacado papel, como consejero de Gijón al Norte, en las negociaciones para desbloquear el plan de vías.

Del túnel al emisario

Empeñado en cambiar la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos, en no pocas ocasiones apostó por el efectismo. Una de las más destacadas fue su bajada al túnel del metrotrén para demostrar que tras años de abandono estaba completamente anegado de agua. Otra, las inmersiones frente a la costa de Peñarrubia para alertar de daños en el emisario submarino. Las carencias en la red de saneamiento y su impacto en el medio ambiente fue uno de sus principales caballos de batalla, especialmente tras el desmantelamiento de los sistemas de desarenado y desengrasado de la Plantona. También la lucha contra la polución, impulsando la adquisición de la estación móvil de control de la calidad del aire actualmente instalada en El Lauredal.

El mantenimiento viario, el impulso al Área Metropolitana Central y la necesaria mejora de la gestión de residuos tanto en Gijón como en Asturias -es miembro del consejo de administración de Cogersa, que también dejará ahora- son otros de los asuntos en los que ha centrado su actividad desde la oposición.