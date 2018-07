«Debemos evitar que Tabacalera se convierta en un simple espacio turístico»

A Sonia Puente (Gijón, 1971) le resta menos de un año para agotar su primer mandato como decana de los arquitectos asturianos. Volcada en dignificar su profesión, presentará mañana junto al gobierno local de Foro e IU en el Consistorio las bases de un plan de regeneración de barrios, dotado con 200 millones de euros y vinculado al desarrollo del nuevo PGO.

-¿Qué medidas cabe adoptar para evitar que se repitan situaciones como el reciente desplome de un edificio abandonado en Cimavilla?

-Cimavilla tiene carencias importantes que no se van a resolver reurbanizando su espacio público, sino estudiando carencias y debilidades del barrio e implementando una estrategia que las aborde. Un problema claro es el de la falta de diversidad en las actividades del barrio. Este es de por sí un barrio singular y con grandes potencialidades. Antes de gastar dinero en obras debemos saber qué debemos hacer y qué vamos a conseguir.

-¿Qué aportará a este respecto el nuevo plan de barrios del PGO?

-Nuestro trabajo ha preparado las bases para poder licitar la contratación de una nueva mirada integral a la ciudad que presentaremos conjuntamente con el Ayuntamiento el próximo lunes. Hasta ahí puedo leer.

-¿Será algo más que enumeraciones de rehabilitaciones de fachadas y de barrios degradados?

-Sin duda. El Ayuntamiento es muy ambicioso con este proyecto y desde el Colegio estamos muy satisfechos. Si se desarrolla según las bases planteadas será una valiosa herramienta para coordinar políticas e inversiones en los barrios. Nuestras ciudades cada vez son más complejas y las administraciones siguen funcionando de forma muy parcelada. El salto de calidad lo dará la coordinación interna de los departamentos municipales.

-¿Qué usos son los más adecuados para el edificio de Tabacalera?

-Está abocado a ser un importante nodo de actividad. Pero está por escribir lo que pase en su interior. Lo ideal es que la ciudad se apropie de ese espacio para que sus principales usuarios sean los ciudadanos. Debemos evitar que se convierta en un simple espacio turístico. ¿La receta? Participación ciudadana y apoyo técnico que ayude a definir modelos de gestión y contenidos.

-¿Cómo está resultando la puesta en marcha de la ITV de los edificios?

-Los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) son un primer paso para el mantenimiento, pero insuficiente. Consiste en una revisión visual del edificio y de esa manera hay patologías que no se detectan. Y para ejemplo, la reciente experiencia de Cimavilla. Animamos a todas las comunidades a realizar inspecciones en profundidad y a confiar en los arquitectos como en su médico de cabecera, es decir, el profesional que con prevención contribuirá a ahorrar costes y problemas sobrevenidos. Y a la administración a repensar y sistematizar la recogida de datos de estos informes, ya que esta información bien utilizada puede definir políticas más eficientes de gestión y conservación del parque inmobiliario. Resultaría desolador que la movilización de recursos que supone para propietarios y administraciones no se tradujera en un conocimiento mucho más informado de la realidad construida.

-¿Está satisfecho el Colegio del PGO tras su aprobación provisional?

-No conocemos qué modificaciones ha habido ni hemos recibido respuesta a nuestra alegación. El Colegio ha aportado mucho conocimiento a todo el proceso y desconocemos si se está utilizando.

Naval Gijón y playa verde

-¿Considera un acierto la prohibición de pisos en el parque empresarial proyectado en Naval Gijón?

-Nuestra propuesta incide en la complejidad (mezcla de usos), en los usos productivos, en enfatizar los que tengan vinculación con la mar y proyectar con un ojo puesto en El Natahoyo para que la solución sea también beneficiosa para el barrio y evitar procesos de gentrificación.

-¿Qué le parece la playa verde prevista en la zona de El Rinconín y que se mantenga el edificio del Rick's?

-Es un área de gran oportunidad, de crear un equipamiento potente y no la deberíamos desaprovechar o nos arrepentiremos. Lo malo y lo bueno de las actuaciones en la ciudad es que perviven décadas.

-¿Qué cuestiones urgentes, a su juicio, se deberían resolver convocando un concurso de arquitectura?

-No voy a decir que todo el espacio público se debería resolver mediante concursos de arquitectura, porque sería una ingenuidad. Hay veces que las circunstancias exigen mayor agilidad. Los concursos de ideas tienen su mejor virtud en que confrontan ante la sociedad, y las administraciones, lo que mejor aportamos los arquitectos: ideas. Permiten la participación de administración-arquitectos-ciudadanía, indispensable para legitimar el procedimiento público. Y en eso estamos verdes. Desde el Colegio tenemos muy claro que se ha de buscar un modelo que no obligue a los arquitectos a trabajar a 'riesgo y ventura' durante meses. Las ideas se tiene que pagar, se usen o no.

-Hace un año renunciaron a formar parte del jurado que eligió al equipo que ha diseñado la jefatura de la Policía Local. ¿Se arrepienten?

-No, lo volveríamos a hacer. El Colegio no puede permitir que las administraciones lleven a cabo este tipo de prácticas que minusvaloran el trabajo y conocimiento de un profesional que se dedica a poner al servicio de los ciudadanos un bien de interés general como es la arquitectura, al igual que lo es la medicina o la enseñanza. Los ciudadanos tienen derecho a buena arquitectura y eso no se consigue con la visón cortoplacista del valor económico. Estamos hablando de ciencia, tecnología, conocimiento, arte... y con prácticas irresponsables de ese tipo, destruimos el tejido profesional de nuestra región, perdemos productividad y competitividad.

-¿110.000 euros es un precio asumible para modificar el plan de vías?

-Las cantidades económicas nunca son mucho o poco por sí solas, depende del rendimiento que esa cantidad produzca. El mayor reto de Gijón para las próximas décadas, ¿está bien valorado por esa cantidad? Gijón no puede permitirse un resultado fallido. Hay que contratar a los mejores y eso no suele ser 'low cost'. El Ayuntamiento de Vigo es un buen ejemplo de cómo, tras una licitación desierta de su PGO, con la colaboración de los arquitectos, ha sabido rectificar y ser verdaderamente ambicioso en el resultado que espera recibir.

-¿Cuál es la mayor asignatura pendiente del urbanismo gijonés?

-Resolver la movilidad en la ciudad, conectando y prolongando el túnel del metrotren y eliminando el tridente ferroviario. Son dos apuestas claras: reconectar la ciudad e integrarla en una red de 'metro' metropolitana.