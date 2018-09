«Me debía dinero, pero no le pegué. A esa hora estaba en un bar con unos amigos» O. E., en el banquillo. / A. FLÓREZ O. SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 28 septiembre 2018, 03:21

El miércoles negaba ante la jueza haber traficado con droga y ayer hacía lo propio con los cargos que pesan sobre él por haberle propinado dos palizas a un compatriota marroquí en el barrio de La Calzada en julio del año pasado. «Ni lo vi. Ese día fui a cenar con unos amigos a un bar y luego me fui a casa. Es verdad que teníamos problemas porque me debía dinero, pero ese día ni me lo crucé», declaró O. E.

La representante del ministerio fiscal solicita para el procesado una condena de siete años de prisión. La víctima lo señaló directamente como la persona que le propinó una brutal paliza que le provocó la rotura de bazo y de una costilla. «Iba en bicicleta y de pronto se me cruzó un coche, se bajó y me pegó una paliza, luego se fue», relató el denunciante, quien reconoció que le debía 2.500 euros que le había dejado para irse de viaje.

Como testigos de la defensa, que solicita la libre absolución, comparecieron tres amigos del acusado. Los tres coincidieron en explicar que lo habían ido a buscar a su trabajo a Avilés y luego estuvieron cenando en el bar de uno de ellos. «Estuvimos desde las 7 hasta las 11, que lo dejamos en casa». La agresión se produjo a las ocho de la tarde. La mujer del encausado manifestó que no había salido de casa durante toda la madrugada. «Estuvo durmiendo conmigo», aseguró.