Más de una década perdiendo jóvenes Unos jóvenes pasan por delante de varios pensionistas sentados en los bancos de la plaza de Campo Valdés, en Gijón. / JOAQUÍN PAÑEDA La sangría demográfica tendrá un «altísimo» coste, advierten los sociólogos EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 10 enero 2019, 02:14

Es una realidad que se observa en las calles y que constatan las cifras del padrón municipal: en Gijón hay cada vez menos jóvenes. En concreto, durante los últimos doce meses el número de residentes entre los 20 y los 39 años cayó un 3,7%. Son 2.068 personas menos. Los datos, afirman los expertos, «no indican ninguna novedad». Según apunta el sociólogo Jacobo Blanco, la pérdida de población joven «es un fenómeno que viene de lejos y se está notando desde hace más de una década». La tendencia, ya consolidada en Asturias, «había sido camuflada por la migración interior y no se reflejaba en las estadísticas», indica el alemán Holm-Detlev Köhler, profesor de Sociología en la Universidad de Oviedo.

Los orígenes de este proceso que empieza a afectar de lleno a la ciudad se remontan, por una parte, al descenso de la natalidad provocado por la crisis económica de los años 1992-1993 y la demográfica de los años 70 en la región. El Ayuntamiento achaca la pérdida de población joven únicamente a este aspecto. Entre 1979 y 1998 nacieron en Asturias 188.252 personas que en 2018 tendrían entre 20 y 39 años. En 2019, esta misma horquilla abarca a los nacidos entre 1980 y 1999, que suman 179.410 asturianos. Es decir, el descenso de natalidad fue de 8.842 personas, de las cuales 2.652 pertenecerían a Gijón, cifra cercana a la que muestran los últimos datos del padrón.

Es cierto que nacieron menos niños, pero para los sociólogos también hay que tener en cuenta los saltos migratorios. «No sabemos adónde, pero los jóvenes se van. Y este éxodo no se logra compensar ni con la gente que llega de zonas rurales ni con la emigración procedente de otros países», lamenta Blanco. ¿Por qué dejan Gijón? «Básicamente, porque no hay oportunidades profesionales, y menos aún de empleo cualificado». «Es la respuesta a años de ausencia de políticas de juventud, a los contratos precarios y la falta de salidas», señala Aridane Cuevas, presidenta del Conseyu. Y mientras la población joven desciende, el número de mayores de 65 aumentó un 1,8% y representa ya el 26% del padrón municipal. «Como consecuencia, Gijón corre el peligro de perder dinamismo en todos los ámbitos», señala Köhler. Su colega añade que «ya estamos viendo un importante crecimiento del gasto social y sanitario que en los próximos veinte años aumentará de forma alarmante, cuando no haya una base productiva que permita sostener ese altísimo coste social que supone mantener a más personas mayores, sin hijos que puedan asumir su cuidado porque se han marchado».

Las salidas de esta situación son complejas, «porque las tendencias demográficas son a largo plazo». Asturias, y por ende Gijón, «necesitan urgentemente crear empleo cualificado, poner en marcha políticas públicas y privadas que faciliten el asentamiento de los jóvenes» y que según los expertos deben incluir empleos atractivos, viviendas asequibles y posibilidades de conciliación, innovación y formación.

Desde la oposición, Ana Castaño (IU) reclama «que de forma seria se articulen medidas para revertir este grave problema». José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, propone «planes de ayuda a emprendedores y facilidades para que los jóvenes retornen», mientras que para Mario Suárez (XsP) una posible solución pasa por «más trabajos, abaratar las tasas universitarias y crear escuelas infantiles». Monchu García, del PSOE, se pregunta «qué ocurre con los que se ven obligados a permanecer en esta tierra yerma» y Pablo González (PP) critica que «este descenso corresponde con la bajada del paro juvenil, por lo que su aparente mejoría es un drama de dimensiones tremendas».