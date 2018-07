Una decena de niños gijoneses, sin billete de regreso a casa por 'overbooking' en un avión de Vueling Tenían que haber regresado el martes y no podrán volver hasta el jueves S.G.A Miércoles, 18 julio 2018, 12:16

Cerca de una decena de niños de Gijón, de nueve a trece años, han resultado afectados por la política de venta de billetes de Vueling. Este grupo de niños, junto con dos monitores, pertenecientes a una academia gijonesa de Viesques que estaban de viaje en Londres, tenía que haber regresado el martes por la tarde a Asturias.

Sin embargo, siguen en en Londres y no podrán volver hasta el jueves. Y es que la compañía no les permitió acceder al vuelo que tenían contratado por un 'overbooking' de cincuenta plazas. «Sin explicaciones», indicaba uno de los padres a este periódico, no pudieron coger e vuelo previsto, un Londres-Asturias directo desde Gatwick. Fueron realojados en un hotel cercano a este aeropuerto después de pasar unas diez horas en la terminal. El vuelo con 'overbooking', que tenía que haber salido a las cinco de la tarde, lo hizo a las siete y finalmente llegó a Asturias, pero sin este grupo de alumnos gijoneses y otros pasajeros.