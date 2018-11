«Decía que iba a descuartizarme y meter los trozos en la nevera» M. R. A. C., ayer, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial. / CAROLINA SANTOS Presuntamente maltratado y 'desplumado', el hombre relató en el juicio cómo su novia llegó a ponerle un cuchillo en el cuello para que le diese el dinero OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 15 noviembre 2018, 03:32

«El gasto de 100.000 euros en seis meses tiene una explicación: decidimos vivir la vida, ir a cenar, al baile, de viaje y seguir a una cantante que nos gustaba a los dos -Yoli del Río-. No le dejé la cuenta a cero, fue Félix el que quiso gastar ese dinero conmigo». M. R. A. C., acusada de maltratar y de apropiarse durante dos años del dinero de su pareja , un hombre de 76 con las facultades mermadas por el alzhéimer, negó ayer en la primera sesión del juicio que hubiese hecho nada de lo que Fiscalía y acusación particular la acusan.

«Todo eso es mentira y todavía a día de hoy estoy estudiando por qué Félix quiso marcharse de casa. Si estábamos tan bien, fue un complot de todos esos...», dijo, un extremo que contrasta de forma radical con la versión de la presunta víctima y de los amigos que tenían en común. Coinciden al relatar que le 'desplumó', le aisló de su familia, pegaba, insultaba, obligaba a dormir en una colchoneta en el suelo, quitó las llaves de casa y el teléfono móvil e, incluso, le restringía la comida. «Te voy a descuartizar y meter los trozos en la nevera», le decía, según el escrito del ministerio fiscal y el propio perjudicado.

La mujer, septuagenaria, natural de Siero y a la que conoció en una sale de baile de Gijón, afronta ahora cinco años y medio de cárcel por los delitos de maltrato continuado y apropiación indebida. «Para nada le insulté ni le pegué, todo ese dinero lo gastamos juntos, el coche que está a mi nombre fue un regalo suyo y el crédito de 10.000 euros para financiar un negocio de mi hija fue cosa de él, yo ni lo sabía, fíjese», se escudó ella.

Embargada la pensión y el piso

En pocos meses los ahorros del hombre quedaron a cero. Le llegaron numerosas reclamaciones de créditos al consumo y de descubiertos de tarjetas, con cargos de más de mil euros en un día en negocios de lencería, entre otros muchos. «Todos regalos, todos regalos de él», reiteraba la procesada. Sin embargo, como consecuencia de esos impagos el denunciante tiene embargada la pensión y el piso en el que había vivido hasta que se mudó a casa de la mujer.

La respuesta a las dudas de M. R. A. C. sobre el motivo por el que su pareja se había ido cuando fue 'liberado' por sus hijos y la Policía, la dio la propia víctima ante el tribunal: «Me puso dos veces un cuchillo en la garganta y me amenazó si no retiraba el dinero del banco y se lo daba», declaró en un demoledor relato en el que -aseguró- su novia le pegaba frecuentemente y le amenazaba de muerte. «Me obligaba también a tomar unas pastillas que me anulaban, dejaban atontado y, cada poco tiempo, decía que me iba a descuartizar y meter en la nevera», dijo.

En la primera de las dos vistas del juicio, que previsiblemente finalizará hoy, declararon diez de los diecisiete testigos citados, cuatro de ellos amigos de la pareja que aseguraron haber presenciado insultos y amenazas en el domicilio de la pareja. «Cuando empezaron a salir se les veía bien, pero poco a poco la relación se fue deteriorando, coincidiendo casualmente cuando a él se le acabó el dinero. A partir de ahí, ella le insultaba, le llamaba 'hijo de puta', marrano, le decía que le iba a matar y le pegaba, le zarandeaba y le trataba muy mal», explicaron ante el tribunal los testigos aportados por la acusación particular y que entraban con frecuencia en el piso de la pareja. Fueron precisamente ellos los que «cuando la situación ya se volvió límite», decidieron contactar con los hijos de Félix y contarles la situación que estaba sufriendo. Al parecer, ella le había impedido comunicarse con ellos, le retiró el teléfono y cuando la llamaban para que les pusiese en contacto con su padre, se negaba.

Se personaron en el domicilio en compañía de agentes de la Policía Nacional. Los encontraron en la calle «en una de las pocas salidas que hacía la pareja. Cuando nos vio al principio se quedó cortado, a ella le tenía como miedo y no se atrevía a articular palabra, pero luego nos dijo: 'Por favor, sacadme de aquí'», relataron los testigos.

Un de las intervenciones más determinantes fue las de dos empleados del banco donde el denunciante tenía sus ahorros y su pensión. Según señalaron, llegaron a advertir al hombre, delante de la acusada, que se estaba quedando sin ahorros. «En pocos meses el patrimonio se quedó en nada», aseguraron ante la jueza.

Informes forenses

La evaluación forense de la víctima determinó que «no tiene capacidad para controlar sus actos por padecer alzhéimer», mientras que los informes psicológicos concluyen que «presenta características propias de personas sometidas a malos tratos». El juicio continuará hoy con nuevos testigos. Además de prisión, solicitan la restitución de las cantidades sustraídas y una multa de mil euros por daños morales. La misma mujer fue detenida en Siero por hacer pagos con la tarjeta de un anciano.

