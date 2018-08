«Deciden los militantes, ellos votarán y elegirán al candidato a la Alcaldía» María Luisa Carcedo y Ana Puerto, durante la inauguración de la Feria de Muestras. / DANIEL MORA La abogada gijonesa Ana Puerto, quien se perfila para encabezar la lista del PSOE gijonés, apela a los tiempos del proceso de primarias y recuerda que «quedan muchos meses» AIDA COLLADO GIJÓN. Lunes, 6 agosto 2018, 01:18

Solo un día después de que su nombre saltase a la palestra como posible candidata del sector oficial del PSOE local a la Alcaldía, la abogada gijonesa Ana Puerto quiso hacer de la prudencia su mayor aliada y recordó que el futuro aspirante socialista a hacerse con el bastón de mando deberá pasar, antes, por un proceso de primarias. «Es una decisión de los militantes, cuando se convoque el proceso veremos qué sucede», evaluó cautelosa. En esa línea, rechazó realizar declaraciones que pudieran adelantar el debate interno: «Los procesos tienen que hacerse de forma ordenada», incidió antes de apuntar que, hasta el momento en el que los afiliados elijan a su candidato, «todavía quedan muchos meses». Será, según sus cálculos, en otoño. Pero, entonces, ¿está a disposición del partido? «Claro, pero como cualquier otro afiliado», intentó zanjar en declaraciones a EL COMERCIO.

Ambiguo se mostró el secretario general de los socialistas gijoneses. Iván Fernández Ardura también se refirió a un proceso de primarias que aún «ni siquiera está abierto» e hizo hincapié, como Puerto, en que «al final la decisión la tomarán los afiliados». Así que, por el momento, el sector oficial no tiene pensado verter «ninguna opinión» al respecto de su posible candidata. «No podemos decir más», insistió, de nuevo, apelando al respeto a los tiempos.

Sin embargo, fuentes internas del partido sí reconocen que Puerto encaja a la perfección en el perfil «conciliador» que busca el PSOE, tras un año de enfrentamientos de puertas para fuera y para dentro. No todas las heridas están curadas y el tema del candidato es sensible en la Casa del Pueblo. Cuando recientemente IU ofreció a PSOE y Xixón Sí Puede negociar una moción de censura contra el gobierno local, el revuelo interno generado ante la posibilidad de que fuese el actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, José María Pérez, quien la liderase y, por lo tanto, quedase blindado como candidato en las próximas elecciones municipales, llevó al edil a poner su cargo a disposición de la Ejecutiva. El sector sanchista optó entonces por cerrar filas y salvar cierta imagen de unidad. Pero no sería de extrañar que hubiese candidatos en representación de ambas sensibilidades.

Y todo parece indicar que la del llamado 'nuevo PSOE', al que pertenece la actual Ejecutiva gijonesa, sería Puerto. Ella tiene experiencia política, pero sin las heridas que confiere estar en primera línea.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo (1990), hace menos de un año, en septiembre de 2017, recogió el diploma por los 25 años de colegiación. Socia del Club Rotario de Gijón desde 2009, junto con su marido Luis Buznego, desempeñó diversos trabajos en el club, que presidió en 2013, y en el Distrito. Antes, había ejercido como directora del Área de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, de 2007 a 2011. Fue vocal en la Comisión Ejecutiva del PSOE gijonés durante la Secretaría General de Santiago Martínez Argüelles y, en la actualidad, lo es de la Comisión Autonómica de Ética de la FSA.