Decir a un policía «mejor venías cuando hay problemas» no es falta de respeto, según un juez El juzgado le da la razón a una mujer multada con 302 euros por reprochar a un agente que le pidiese el DNI en la calle OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 2 noviembre 2018, 03:47

La Justicia ha anulado una multa de 302 euros impuesta a una ciudadana por decirle a un policía local: «En lugar de pedirme la documentación sin motivo alguno mejor os pasábais por aquí los fines de semana que es cuando hay problemas».

El agente la sancionó por la presunta comisión de una infracción leve del artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/15 de protección de la seguridad ciudadana, consistente en «las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal». El juzgado Contencioso-Administrativo número 1 le da la razón a la mujer al entender que no queda acreditado cuáles fueron ni en qué consistieron las supuestas faltas de respeto al funcionario municipal.

En la demanda interpuesta contra la sanción administrativa, la mujer explicaba que la noche del 7 del 11 de 2015, cuando «se dirigía a casa de su madre caminando por la acera, se le acercó un policía que también transitaba por la misma acera, si bien en dirección contraria y sin que mediara motivo alguno le dio el alto y le solicitó el DNI». «No entendiendo los motivos por los que le pedía la documentación -añade la resolución judicial-, por lo que le preguntó al agente, sin obtener respuesta, motivo por el que, entendiendo que como ciudadana tenía derecho a ser atendida en su pregunta, se quejó al agente en los términos: 'Lo mejor que podía hacer era pasar los fines de semana por esta calle, que era cuando había conflicto, en lugar de pedir la documentación a una persona sin motivo alguno', y todo ello sin faltarle en ningún momento al respeto, al mismo tiempo que le entregaba su DNI».

Considera que no queda acreditado si le increpó o le insultó ni el contenido de los gritos

Examinadas las alegaciones de las partes y la prueba practicada, el titular del juzgado Contencioso-Administrativa número 1 entiende que «tanto la denuncia inicial del procedimiento como su posterior ratificación carecen del contenido necesario para poder deducir de las mismas la comisión de la infracción imputada». Señala que la mujer «realizó gritos, pero no se aclara ni concreta las palabras que manifestaba cuando gritaba, de modo que se desconoce si tales gritos suponían una falta de respeto hacia los agentes». Respecto a «que la increpó, estamos ante un término valorativo, pues increpar es reprender con dureza y severidad, no aportándose los elementos de conocimiento suficientes (dada la parquedad del relato de los hechos que contiene la denuncia), sobre las circunstancias de la intervención policial y de la conducta de la recurrente, para poder inferir que las manifestaciones constituían una falta de respeto hacia los policías o hacia la dignidad de la función pública que representan», explica la resolución.

«El agente no aclaró cuál había sido la actitud de la recurrente, y en concreto, como ella afirmaba, había pedido una explicación o bien si aprovechó tal petición de explicación para dirigirse a ellos con frases ofensivas o no respetuosas hacia el cargo que ejercen, en qué términos, con qué reiteración, etc.», añade. En consecuencia, concluye, «no existe prueba de cargo suficiente para poder incardinar la conducta de la mujer en la infracción». El juez anula así la sanción «por no ser la misma conforme al derecho».